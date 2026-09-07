Dos de las facultades con mayor número de estudiantes de la ULPGC iniciarán sus clases a partir de las 9:00 horas, después del acuerdo entre el centro académico y la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria

Entrada escalonada en la ULPGC para evitar la congestión de tráfico. Imagen ULPGC

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria han acordado que este inicio de curso académico 2026-2027, a partir del próximo 9 de septiembre, se establezcan dos franjas de horarios de entrada a los centros del Campus de Tafira con el objetivo de evitar la congestión de tráfico a primera hora de la mañana, principalmente de vehículos procedentes de la GC-1 y la GC-3.

De este modo, según informa la ULPGC, dos de los centros académicos con mayor número de estudiantes, las facultades de Economía, Empresa y Turismo y la de Ciencias Jurídicas, inician sus clases a partir de las 9:00 horas. Casi 2.000 estudiantes, pertenecientes a los grados de Derecho, Trabajo Social, Economía, Administración y Dirección de Empresa y Turismo, comienzan una hora más tarde que el resto de estudiantes del Campus de Tafira.

La ULPGC adopta esta medida, tras las reuniones mantenidas a principios de año con la Autoridad Única del Transporte y la Dirección General de Transporte y Movilidad del Gobierno de Canarias, en el marco del Protocolo de Movilidad Sostenible impulsado por ambas administraciones, que pretende reducir la presión de vehículos privados en las horas punta.

Reordenación de horarios

De manera paralela, la empresa de transporte público Global ha reordenado sus horarios en las líneas universitarias que se dirigen al Campus de Tafira (321, 322, 326, 328, 332 y 333) para facilitar el acceso de estudiantes a las 8.00 y 9.00 horas y mejorar la conectividad desde todos los puntos de la isla.

Global incluye en su web y en la sección Atención al Cliente, un Formulario de Sugerencias, en donde se ha añadido el campo específico «Campus ULPGC». El objetivo es que la comunidad universitaria pueda dirigirse a la empresa Global para realizar sus sugerencias o propuestas a estos cambios de horario, pues esta programación será viva y dinámica, en función de cómo evolucione el acceso fluido al campus.

Al Campus de Tafira acude diariamente casi 10.000 personas a trabajar y estudiar: estudiantes, personal docente y trabajadores de administración y servicios. Esta medida de escalonar los horarios de entrada en dos de los centros con mayor número de estudiantes facilitará la movilidad en los accesos al Campus, ya sea en transporte público como