El rector Lluís Serra pide cerrar el contrato-programa ante la incertidumbre financiera, mientras Fernando Clavijo se compromete a firmarlo antes del 31 de octubre y a aumentar la financiación de las universidades canarias

El Paraninfo de la sede institucional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) acogió este jueves, 24 de septiembre, el Solemne Acto Oficial de Apertura del Curso Académico 2026-2027, presidido por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el rector de la ULPGC, Lluís Serra. En la mesa presidencial también participaron el rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco Javier García; la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín; el vicepresidente del Consejo Social de la ULPGC, Jesús León, y la secretaria general de la Universidad, Inmaculada González.

RTVC

La secretaria general inició el acto con el resumen de la Memoria del Curso 2025-2026. En él, destacó como “el hito más relevante” en materia de gobernanza la aprobación de los nuevos Estatutos de la ULPGC por el Claustro Universitario el pasado mes de junio. “No se trata solo de una reforma técnica. Los Estatutos actualizan nuestro marco de organización, gobierno y funcionamiento, lo alinean con la LOSU y dotan a la Universidad de una norma institucional moderna, estable y orientada a los retos de los próximos años”.

Durante el curso 2025-2026, casi 18.000 estudiantes se matricularon en las titulaciones oficiales de la ULPGC. 15.857 lo hicieron en grados, 1.159 en másteres universitarios y 916 en programas de doctorado. La Universidad registró además 4.330 estudiantes de nuevo ingreso en grados, la cifra más alta desde el curso 2015-2016.

La secretaria general destacó también la “actualización progresiva de sus titulaciones para responder a las nuevas demandas sociales y profesionales”. También señaló la aprobación de los grados de Piscología y Geografía, Ciencias Territoriales y Medioambiente, que han comenzado a impartirse durante este curso 2026-2027.

En materia de investigación, innovación y transferencia, la Memoria recoge 97 tesis doctorales leídas durante el curso pasado. Igualmente, la gestión de 194 proyectos científicos, convenios y subvenciones por un importe de 32,34 millones de euros.

Acto de apertura del curso 2026-2027 de la ULPGC. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Luis Peña aborda los retos de la infancia

El catedrático emérito de Pediatría de la ULPGC, Luis Peña Quintana, impartió la lección inaugural del curso, titulada ‘Por una infancia feliz: retos y oportunidades’. El también jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias centró su intervención en los desafíos que afronta la población pediátrica de Canarias.

Peña Quintana identificó cuatro grandes problemas que inciden en el desarrollo de niños y adolescentes: la pobreza y las desigualdades sociales, la obesidad, la salud mental y el uso de las nuevas tecnologías. El catedrático destacó que “los primeros 1.000 días, desde la concepción a los dos años de vida del niño, constituyen una etapa especialmente sensible para el crecimiento y el desarrollo”.

El experto defendió la necesidad de “transformar el diagnóstico en acción”. Frente a la pobreza infantil, planteó que “debemos garantizar igualdad de oportunidades desde el comienzo de la vida”. Ante la obesidad, que “debemos favorecer una alimentación saludable” alineada con el Plan de Prevención de la Obesidad en menores de 12 años.

En relación con la salud mental, Peña Quintana afirmó que “debemos recuperar el valor de la conversación, favorecer el juego y los vínculos afectivos estableciendo límites”. Respecto al uso excesivo de las tecnologías, reclamó “proteger el sueño, el juego, la actividad física, la lectura y las relaciones personales”.

Medalla para la Real Sociedad Económica

El acto académico incluyó también la entrega de la Medalla de la ULPGC a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria (RSEAPGC), con motivo de su 250 aniversario.

El rector destacó el compromiso de la institución con la cultura, la educación, la ciencia y el progreso de Canarias. También, su papel en la creación de la ULPGC. Serra también subrayó la estrecha colaboración que mantienen ambas entidades, “convencidos de que una sociedad avanza cuando convierte el conocimiento en oportunidades y progreso para todos”.

Serra reclama cerrar el contrato-programa

El discurso de apertura del curso del rector Lluís Serra estuvo marcado por la financiación plurianual de la ULPGC y la negociación del contrato-programa con la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura. Serra resumió su posición con una frase contundente: “Hay cosas que no se negocian”.

El rector explicó que la Universidad conoce el coste de sus actividades gracias a su contabilidad analítica. “La Universidad sabe cuánto cuesta hacer lo que hace. Tenemos contabilidad analítica, sabemos cuánto cuesta formar, investigar, transferir conocimiento, mantener servicios e infraestructuras, crecer. Y por eso no estamos pidiendo dinero porque sí”, afirmó.

“Estamos pidiendo que se reconozca adecuadamente el coste de prestar un servicio público universitario de calidad. Un servicio que representa un motor fundamental para Canarias, del que rendimos debidas cuentas constantemente”, añadió.

Serra pidió públicamente a Fernando Clavijo “su voluntad” para firmar el contrato-programa y advirtió de que la ULPGC necesita el respaldo financiero del Gobierno de Canarias para seguir creciendo y evitar recortes. “Porque una universidad puede acompañar a su Gobierno muy lejos. Pero para seguir creciendo o para no tener que efectuar recortes dolorosos necesita que el Gobierno también acompañe a su universidad. Y la mejor forma de acompañarnos es con un contrato programa, pero de momento todavía no hay nada cerrado. Existe mucha incertidumbre”.

Clavijo fija el 31 de octubre como fecha

Tras la intervención del rector, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reafirmó el compromiso del Gobierno canario de acordar el contrato-programa con las universidades canarias antes del 31 de octubre, fecha límite vinculada al cierre del presupuesto del próximo año.

Clavijo expresó además su compromiso con que las universidades cuenten con más financiación. El presidente agradeció a la ULPGC y a la ULL su “apoyo en todos los retos a los que nos hemos enfrentado este año desde el Gobierno, como el fenómeno migratorio, o el asesoramiento y acompañamiento en misiones internacionales”.

El Acto de Apertura de Curso contó con la actuación del grupo Última Parada. Posteriormente, concluyó con la tradicional interpretación del himno universitario “Gaudeamus Igitur”, a cargo del coro de la Universidad Schola Cantorum.