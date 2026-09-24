El pívot estadounidense fue presentado como nuevo jugador del Cajasiete Gran Canaria y destaca su ilusión por regresar a un club al que considera especial para su familia

Luke Fischer fue presentado este jueves en el Gran Canaria Arena como nuevo jugador del Cajasiete Gran Canaria, en un acto celebrado de la mano de Cajasiete, nuevo patrocinador principal del club. El pívot estadounidense estuvo acompañado por Almudena Méndez, directora de Comunicación, Marketing y Experiencia de Personas de la entidad bancaria, quien le deseó suerte y «una buena temporada en la cancha y en el vestuario» para el equipo y sus aficionados.

Luke Fischer, este jueves, durante su presentación. CB Gran Canaria

Fischer afronta con ilusión su regreso a Gran Canaria, una isla que considera especialmente importante para él y su familia. «Estoy muy feliz de estar de vuelta en este club, en la isla. Es un lugar muy especial para mi familia. No hay un sitio mejor para vivir», aseguró.

El interior estadounidense recordó sus anteriores etapas en el club y las experiencias que marcaron su trayectoria profesional. «Tengo recuerdos increíbles. En mi primera temporada, en Eurocup, tuvimos un gran equipo. Al año siguiente, jugar Euroliga fue una experiencia sensacional. Fue una temporada difícil, por supuesto, pero la experiencia fue fantástica. A partir de ahí he madurado mucho, he crecido como jugador y tengo más experiencia.», afirmó.

Una decisión sencilla

Fischer explicó que su fichaje por el Cajasiete Gran Canaria resultó sencillo de decidir. La llegada de Bruno al proyecto tuvo un papel importante en el proceso. «Todo fue bien. Cuando Bruno fue contratado me llamó y tuvimos una conversación sobre el proyecto», comentó el pívot.

«Disfruté mucho con él en Burgos y fue una decisión fácil para mí», añadió Fischer.

El estadounidense también habló sobre su posible entendimiento con Fran Guerra, con quien formará una pareja de pívots con experiencia y características diferentes. «Fran es un gran jugador, todos lo sabemos. Demanda mucha atención de la defensa. Yo creo que nos complementaremos muy bien. Es físico, grande y puede anotar en el poste. A mí me gusta jugar un poco más rápido».

«Así que creo que ambas opciones dan mucho trabajo a los equipos rivales. Podemos usar esto en nuestro beneficio durante toda la temporada», señaló.

«Cada equipo va a querer vencernos»

Fischer también se refirió a la presión que puede generar afrontar la temporada con expectativas altas. El jugador reconoció que conoce esa situación por su experiencia anterior en Burgos.

«Lo entiendo. Hace dos temporadas, en Burgos, tuvimos muchas expectativas. Tenemos que venir aquí cada día y trabajar duro. Entendemos que tenemos un objetivo detrás de nosotros y que cada equipo va a querer vencernos. Debemos ser listos y prepararnos cada día», explicó.

El pívot estadounidense también destacó lo que supondría lograr el ascenso con el Cajasiete Gran Canaria. «Sí, un ascenso con el Cajasiete Gran Canaria significaría mucho para mí», afirmó.

«Creo que obviamente es una competición muy diferente, por supuesto, pero cada vez que puedes jugar a un nivel alto, jugar para un club al que respetas y del que realmente te sientes orgulloso de vestir su camiseta, pues es un honor», añadió Fischer.

El jugador considera que lograr el ascenso representaría otro momento importante en su carrera. «Representar a este equipo en el máximo nivel europeo y también en esta categoría y conseguir ese ascenso sería algo muy bonito para mí. Serían dos momentos muy importantes en mi carrera».

Preparado para el debut

Después de la pretemporada, Fischer aseguró encontrarse en buenas condiciones. «Me siento bien», afirmó. «La pretemporada es ir paso a paso, día a día, y estoy entrando en ritmo. Creo que los últimos dos partidos han sido mejores para mí».

De cara al debut del sábado, el pívot aseguró que llegará en las mejores condiciones posibles. El equipo comenzó además a preparar el encuentro frente al Alimerka Oviedo Baloncesto.

«Empezamos a prepararnos para el partido ayer. Alimerka Oviedo Baloncesto es un equipo muy bien entrenado, juegan muy duro, son físicos, son rápidos y tenemos que respetar todo lo que hacen», explicó.

Fischer espera un rival dispuesto a competir desde el inicio. «Van a llegar aquí buscando luchar y, por supuesto, buscarán hacer una declaración de intenciones a la liga». Pese a ello, aseguró que el Cajasiete Gran Canaria estará preparado para afrontar el encuentro.

Una Primera FEB cada vez más exigente

El estadounidense destacó también el nivel y la exigencia de la Primera FEB, una competición que, a su juicio, aumenta su dificultad cada temporada.

«La competición es muy buena y el nivel aumenta en cada temporada. No puedes tomar días de descanso porque esta liga es muy difícil. Te tomas un descanso y se acaba. Tienes que estar enfocado y estar listo cada semana», comentó.

Fischer afirmó que respeta el nivel de la competición y considera imprescindible mantener la concentración durante toda la temporada. «Es una competición que respeto, que considero que tiene un muy buen nivel y que seguro que lo veremos durante la temporada».

El pívot, que cuenta con experiencia en este tipo de competiciones, también destacó la igualdad existente entre los equipos. «En los últimos años, los equipos superiores han perdido muy pocos partidos y siempre están muy cerca. Creo que Coruña y Obradoiro apenas tuvieron un partido de diferencia».

Por ello, Fischer considera que cada encuentro exige el máximo nivel de concentración. «Los partidos en Primera FEB son muy difíciles, así que hay que estar concentrados y listos cada semana para ser nuestra mejor versión, para luchar y saber que cada partido importa. Nunca te puedes relajar».

Los precios y el acceso de las familias

Por último, Fischer respondió a una pregunta sobre los precios para asistir a los partidos de la competición, conocidos recientemente. El jugador reconoció que no conoce los detalles.

«No es mi área de conocimiento y no conozco los precios pero, desde un punto de vista positivo, estoy feliz de que muchos jugadores, que son de diferentes países, extranjeros, y sus familias puedan verlo también», explicó.

Fischer señaló que su propia familia valora poder seguir sus partidos. «Sé que mi familia realmente aprecia poder ver nuestros partidos, también desde casa. Estoy feliz, pero entiendo la frustración de la gente».