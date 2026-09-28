El sistema de IA de la ULPGC permite plantear cambios en el transporte en lenguaje natural y probar sus efectos sobre un gemelo digital de Las Palmas de Gran Canaria

La ULPGC usa IA para simular escenarios de movilidad urbana. Europa Press

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha participado en un estudio que propone utilizar Inteligencia Artificial (IA) y gemelos digitales para simular distintos escenarios de movilidad urbana.

La herramienta permite que personas sin conocimientos técnicos puedan plantear cambios en la ciudad mediante preguntas en lenguaje natural y obtener una simulación de sus posibles efectos.

El sistema transforma las peticiones del usuario en parámetros técnicos y ejecuta las simulaciones sobre una réplica virtual de Las Palmas de Gran Canaria. Así, permite estudiar situaciones como qué ocurriría al aumentar la frecuencia de una línea de guaguas o modificar la capacidad del transporte público.

Tasa de éxito del 96%

Además, incorpora un sistema de validación que comprueba que las simulaciones generadas por IA cumplen los requisitos técnicos antes de ejecutarlas.

En cuanto a las pruebas realizadas alcanzaron una tasa de éxito del 96% en la interpretación y configuración de las peticiones. El proyecto ha contado con la colaboración de Sagulpa, que aportó datos sobre la red de guaguas, la futura Metroguagua, tráfico, flujos de peatones y población.

La investigación se enmarca en el proyecto Spain Living Lab y, según sus responsables, su arquitectura podría adaptarse a otras ciudades para facilitar la evaluación de cambios antes de aplicarlos en la realidad.