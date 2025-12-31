Pese a las alternativas, la mayoría mantiene la tradición de las doce uvas para dar comienzo al año nuevo

Las uvas vuelven a ser, un año más, las grandes protagonistas para despedir el año y recibir el nuevo.

Aunque algunas personas optan por alternativas como gominolas, pasas, arándanos o incluso frutos secos, la tradición sigue muy arraigada entre la población canaria.

En las fruterías, durante las horas previas a la Nochevieja, son muchos los clientes que buscan uvas para cumplir con el ritual de las doce campanadas.

Las uvas vuelven a reinar en Canarias para dar la bienvenida al nuevo año. RTVC

Despedir el año con buenos deseos

La variedad más demandada continúa siendo la uva tradicional, como la Aledo del Vinalopó, aunque también gana terreno la uva sin pepita, más cómoda para personas mayores y niños.

Sea con racimos clásicas o con opciones más originales, el objetivo es el mismo: despedir el año con buenos deseos y empezar 2026 con ilusión y esperanza.