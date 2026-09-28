El paratriatleta lanzaroteño Lionel Morales ha conseguido la quinta posición en la 2026 World Triathlon Para Championships celebrada en Pontevedra esta semana en su categoría PTS2

Lionel Morales mira de reojo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles

Morales, que había conseguido buenos resultados en las semanas previas a la cita mundialista, obtenía la quinta plaza con un tiempo de 1:17:13, por detrás del italiano Gianluca Valori (1:15:38) y de los que subían al podio, el belga Wim De Paepe en tercera plaza (1:13:14), Mohamed Lahna de USA en segunda posición (1:12:41) y el francés Jules Ribstein en la primera plaza (1:12:27).

Morales salía en tercera posición de la natación, setecientos cincuenta metros con el agua a unos veinte grados, en el parcial de bicicleta y de carrera estuvo por debajo de los cuatro primeros, pero lo que le condenó en la clasificación final también fue el tiempo utilizado en las transiciones, como resulta habitual, siempre superior al de sus adversarios.

Las declaraciones de Morales

Tras la prueba celebrada en Pontevedra Lionel Morales explicaba que “estaba arrastrando problemas en la pierna y la espalda, venía con la incertidumbre de qué iba a pasar porque en las otras competiciones casi iba parado, muchas veces me tenía que poner a caminar, desde Mérida y, al final, aquí pude correr decentemente, si tenemos en cuenta lo que estaba corriendo. Pude correr a 4.30 y no las tenía todas conmigo. La natación fue un agobio porque tenía uno que me estaba dando con los pies desde que salí hasta que llegué a las escaleras para salir. Después, la bicicleta me mantuve en cuarta posición, muchas veces recortando. Estábamos todos en 37 minutos, pero después, segundos arriba, segundos abajo, pero los cinco primeros estuvimos en 37 minutos.

Soy más lento en las transiciones, perdí un minuto en la primera transición, la segunda transición son dos minutos. Espero que este año podamos buscar una solución y más ahora que termina la temporada. Bastante contento la verdad porque no sabía cómo iba a ser la cosa y con un quinto puesto cierro el año, campeón de España en Cáceres, duathlón y campeón de España de triatlón, campeón de la Copa del Mundo de Tata, Hungría, campeón de la Copa del Mundo en Alhambra, tercero en Hamburgo y el quinto de Europa y en Pontevedra quinto del mundo, bastante bien la verdad. Esperamos a que esta semana recoloquen el ranking mundial, pero yo creo que me voy a colocar quinto del mundo. Si me mantengo entre los nueve primeros estaré en Los Ángeles.

A partir del 15 de junio del 2027 empezamos a puntuar, un año y, si me mantengo en estos números, estoy metido en Los Ángeles. Entre los nueve primeros del mundo debería mantenerme, así que, si soluciono todos estos problemas que tengo ahora con la prótesis, la espalda y demás, que ahora tengo tiempo, descansaré y me voy a poner las pilas desde ya como si me tengo que ir a Alemania a que me hagan las cosas. A ver si puedo esta vez tener una pretemporada porque empecé lesionado y de la lesión pasé a competir directamente.

No he tenido una continuidad de poder tener entrenos de calidad y lo he ido pagando con sufrimiento a lo largo del año, pero bastante contento. Solo me queda agradecer a todos, a todos mis patrocinadores, a todos los que nombro como siempre, por estar a mi lado ahí, apoyándome siempre. Seguimos”, concluye Lionel Morales.