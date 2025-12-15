Hallan muertos al actor Rob Reiner y su esposa en su casa con signos de violencia

Todo apunta a una muerte violenta, ya que los cuerpos presentan heridas de puñaladas y se está interrogando al entorno de la pareja

El cineasta y actor Rob Reiner, de 78 años, y su esposa Michele Singer Reiner, de 68, fueron encontrados muertos este domingo en su casa del exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles, según fuentes policiales y medios estadounidenses.

Posible homicidio

La llamada a los servicios de emergencia se produjo cerca de las 3:30 p.m. (hora local) del 14 de diciembre, cuando el Departamento de Bomberos de Los Ángeles acudió a la residencia tras un aviso de auxilio médico. Una vez dentro, los equipos hallaron dos cuerpos sin vida, un hombre y una mujer que presentaban heridas consistentes con puñaladas, informan medios como NBC News y AP News.

Aunque las autoridades aún no han dado todos los detalles oficiales, varias fuentes coinciden en que el caso está siendo investigado como un homicidio por la Policía de Los Ángeles (LAPD) y que la División de Robos y Homicidios lidera la investigación.

Última hora: investigación y sospechas

Fuentes citadas por People y otros medios indican que el hijo de la pareja, Nick Reiner, está siendo interrogado por la policía como sospechoso en relación con el doble homicidio. Esto no se ha confirmado aún formalmente por las autoridades.

Rob Reiner fue una figura destacada en el cine y la televisión estadounidense durante más de cinco décadas. Nacido en 1947 en el Bronx, en Nueva York, saltó a la fama en los años 70. Ha sido nominado al premio Óscar por la producción de «Algunos hombres buenos». Ha dirigido películas tan conocidas como «Cuando Harry conoció a Sally» o «La princesa prometida».