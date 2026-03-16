Los nuevos ataques de Israel en el sur del Líbano se saldan con un primer recuento de víctimas de 10 personas muertas y 13 heridas

Ataques de Israel en el sur del Líbano

Al menos diez personas han muerto y otras trece han resultado heridas este domingo en una nueva oleada de ataques aéreos del Ejército de Israel contra el sur de Líbano.

Uno de los ataques ha tenido lugar en la localidad de Al Qatrani, en el distrito de Jezzine. Murieron cinco personas y resultaron heridas otras seis, según ha informado el centro de operaciones de emergencia sanitaria del Ministerio de Salud Pública.

La cartera de Salud Pública ha lamentado también un ataque israelí contra la localidad de Majdal Selm, en el distrito de Marjeyoun, en el que han muerto dos personas y cuatro han resultado heridas; y otro en la ciudad de Aytit, que se ha saldado con tres muertos y tres.

Según el último balance oficial publicado por el Ministerio de Sanidad, al menos 850 personas han muerto, entre ellas 107 niños y 2.105 han resultado heridas como consecuencia de los ataques de las Fuerzas Armadas israelíes lanzados el pasado 2 de marzo sobre Líbano.