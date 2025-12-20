El cineasta canario David Olivera presentará ‘Cincuenta’ en Los Ángeles

Presentará su primer largometraje, ‘Cincuenta’, en el Instituto Cervantes de Los Ángeles el próximo mes de marzo de 2026

El cineasta canario David Olivera ha presentado este viernes en Tenerife ‘Cincuenta’, su primer largometraje documental como director, una obra personal que combina viaje, autorreflexión y memoria. El filme se presentará internacionalmente el 12 de marzo de 2026 en el Instituto Cervantes de Los Ángeles (Estados Unidos).

‘Cincuenta’: un viaje documental

En ‘Cincuenta’, Olivera, a lo largo de 50 días de recorrido por Norteamérica, emprende dos travesías paralelas. Una física, atravesando paisajes vastos y silenciosos; y otra emocional, orientada a reencontrarse con las preguntas esenciales que lo han acompañado al llegar a los cincuenta años.

El documental cuenta con la colaboración de Juan Carlos Fresnadillo (director de ‘Intacto’- película ganadora de dos Goyas- y ‘Damsel’) como productor ejecutivo. Está coprotagonizado por Tony González (también director de producción), quien acompaña a David Olivera durante los 50 días de viaje. Ellos hacen de ‘Cincuenta’ una historia de amistad profunda, según ha relatado la organización del evento en una nota.

Se presentará internacionalmente el 12 de marzo de 2026 en el Instituto Cervantes de Los Ángeles (Estados Unidos).

La presentación contó además con la presencia del consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, y el propio director, David Olivera, quien estuvo arropado por profesionales del sector.

La presentación contó además con la presencia del consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, y el propio director, David Olivera, quien estuvo arropado por profesionales del sector.

Un trabajo personal

En este trabajo, el director comparte momentos con personas decisivas en su vida. Figuras que han marcado su trayectoria y que actúan como espejos capaces de devolverle quién fue, quién es y quién podría ser.

Asimismo, entre carreteras interminables, amaneceres nómadas y conversaciones que abren puertas al pasado, Olivera utiliza sus cámaras analógicas como testigos silenciosos del proceso. Captura instantes fugaces que teme que la memoria no pueda retener. ‘Cincuenta’ traza así el mapa de una transformación posible: no busca un destino, sino un modo diferente de mirar aquello que siempre estuvo delante.

El documental también conecta de manera profunda con la historia personal y familiar del director. La emigración, tan presente en la identidad canaria, atraviesa el relato como un hilo que une generaciones. Viajar por Norteamérica se convierte, así, en un gesto simbólico de retorno y reconocimiento. Es un intento de comprender los movimientos que llevaron a sus ancestros y al propio Olivera a cruzar océanos en busca de algo nuevo.

Autorretraro en movimiento

‘Cincuenta’ es, de este modo, «un autorretrato en movimiento», un hombre detrás de la cámara «intentando enfocarse a sí mismo, explorando identidad, pertenencia, amistad y búsqueda de sentido en mitad del camino».

Olivera ha señalado que «cumplir cincuenta años se convirtió en un punto de inflexión», ya que sintió la necesidad de detenerse, mirar hacia atrás y entender el camino recorrido para poder «seguir avanzando con más claridad». Asimismo, de ahí, nace ‘Cincuenta’, «una reflexión honesta sobre lo vivido, un ejercicio de memoria y también de aprendizaje: reconocer lo que he sido para descubrir cómo puedo seguir siendo».

En esa reflexión, ha recordado que la emigración forma parte de su identidad, ya que sus abuelos, padres y muchas de las personas que aparecen en el documental fueron emigrantes. «Viajar por Norteamérica ha sido una manera de conectar con ese legado con esa necesidad de partir y reencontrarse que ha marcado a tantas familias canarias y que yo también llevo dentro», ha añadido.

Sobre Olivera: fotógrafo

Nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1972, Olivera es fotógrafo, director de fotografía y operador de cámara. Desarrolla su labor en largometrajes, documentales y programas de televisión a nivel nacional e internacional.

Además, es miembro activo de la Society of Camera Operators (Los Ángeles, EEUU) desde 2020.

Su carrera artística comenzó impulsada por una profunda pasión por la fotografía, que culminó con su primera exposición en 1992 en su isla natal. Desde entonces, ha presentado su obra en más de 70 exposiciones, tanto individuales como colectivas, en ciudades como Nueva York (EE. UU.), Gante (Bélgica), Utrecht (Países Bajos), Jalisco (México) y Barcelona (España). Sus piezas forman parte de colecciones privadas e instituciones prestigiosas como el TEA (Tenerife Espacio de las Artes) y la Fundación Cajacanarias.

Olivera en el cine

Paralelamente a su trabajo fotográfico, ha desarrollado una sólida carrera en la industria audiovisual. Comenzó en 1995 como asistente de cámara en diversos largometrajes rodados en Canarias, ha desempeñado funciones como fotógrafo, foquista y operador de cámara. En el año 2000 asumió su primer proyecto comercial como Director de Fotografía, fotografiando desde entonces un largometraje, seis documentales, una veintena de cortometrajes y más de 150 piezas publicitarias, videoclips y creaciones audiovisuales.

Fue reconocido en 2010 con el prestigioso Premio Eva Fernández a la Creación Artística en Artes Plásticas, otorgado por el Cabildo de Tenerife por su serie fotográfica ‘El Pueblo Olvidado’, que documenta los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, Argelia.

Como autor, David Olivera ha publicado cinco libros de arte: ‘San Borondón, la isla descubierta’ (2005), ‘Armadura de Tabaiba’ (2006), ‘Soldiers in the Shadow, David Olivera Diary’ (2009), ‘Madagascar 1906’ (2013) y ‘Cruzar Dakar’ (2016). Mientras, con ‘Cincuenta’, se enfrenta a su primer largometraje como director, asumiendo un papel tanto delante como detrás de la cámara, un proyecto que ha supuesto un «reto personal y profesional».