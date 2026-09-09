Más de 4.200 llamadas al Teléfono de la Esperanza en Canarias este año, 294 por suicidio

La red de Teléfonos de la Esperanza de España detecta un aumento del 10,6 % en las llamadas con contenido suicida durante el primer semestre de 2026

El Teléfono de la Esperanza lanza la campaña “Cuando solo ves…NADA”, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio 2026, que se celebra este jueves 10 de septiembre. Esta campaña tiene como objetivo hablar de dos realidades: por un lado, la vivencia de la persona en crisis y cómo el sufrimiento intenso puede hacer que perciba cada vez menos alternativas, y, por otro, cómo el entorno a veces tampoco “ve nada” a causa de falsas creencias que dificultan detectar el sufrimiento, las señales, preguntar y acompañar a tiempo.

La red de Teléfonos de la Esperanza de España detecta un aumento del 10,6 % en las llamadas con contenido suicida durante el primer semestre de 2026

Falsos mitos sobre el suicidio

Una parte importante en la prevención del suicidio es intervenir lo antes posible, por lo tanto, dejarse llevar por creencias como que una tentativa sólo busca llamar la atención, que el suicidio es un acto impulsivo o que sólo los profesionales pueden ayudar en una crisis suicida, puede tener consecuencias desafortunadas.

“Prevenir el suicidio no consiste en actuar sólo en el momento de emergencia, sino que implica construir una cultura donde hablar del sufrimiento sea posible. Por eso, lo que buscamos con esta campaña es dar herramientas para reconocer situaciones de sufrimiento y posibles señales de alerta sin que pasen desapercibidas o minimizadas”, señala Aurelia González, psicóloga clínica y responsable del Programa para la Prevención del Suicidio y del Chat del Teléfono de la Esperanza.

Datos de 2026 en España

Durante el primer semestre del año, la red de 29 centros de Teléfonos de la Esperanza en España recibió 87.623 peticiones de ayuda. Aunque el nivel de demanda mantiene niveles similares a los del año pasado en el mismo período (con un ligero aumento del 0.5 %), las demandas relacionadas con conducta suicida aumentaron un 10.6 % con respecto a 2025.

El teléfono sigue siendo el canal principal de atención entre los mayores de 35 años, con un 71.67 %. Mientras, el uso del Chat de la Esperanza ha crecido un 32.64 % y se consolida como vía de contacto para la población más joven, donde las consultas realizadas por menores de edad suponen un 28.2 %.

Datos en Canarias en 2026

En Canarias, Teléfono de la Esperanza registró un total de 4.212 llamadas en lo que llevamos de año (a 7 de septiembre), de las que 294 (7 %) se corresponden con conducta suicida (ideación, crisis o acto suicida en curso).

Destacan además otras problemáticas asociadas a mayor riesgo de suicidio como las crisis vitales y de sentido, el aislamiento – soledad, las crisis depresivas y otros problemas graves.

Hablar de suicidio para prevenir

El objetivo final de la campaña es recordar que hablar del suicidio de forma responsable ayuda a la prevención. Lo importante es ofrecer un espacio de escucha sin juicio y que la persona se sienta segura para pedir ayuda.

Actividades en Canarias:

1 de septiembre. Taller formativo “Cuando solo ves.. NADA. Cómo atender a personas con ideación suicida”. Las Palmas de G.C. Sede de Teléfono de la Esperanza. Silvia Florido. Psicóloga. Responsable del Servicio de Orientación de Teléfono de la Esperanza de Canarias.

3 de septiembre. Taller formativo “Cuando solo ves.. NADA. Cómo atender a personas con ideación suicida”. Santa Cruz de Tenerife. Sede de Teléfono de la Esperanza. Silvia Florido. Psicóloga. Responsable del Servicio de Orientación de Teléfono de la Esperanza de Canarias.

4 al 10 de septiembre. Campaña de sensibilización en redes sociales “Cuando solo ves…NADA” Desmontando mitos y prejuicios en prevención del suicidio.

10 de septiembre. Santa Cruz de Tenerife. Plaza del Chicharro:

11:00 a 18:00 Stand informativo campaña. C/Valentín Sanz, 27. Plaza del Chicharro (Mural colectivo. Actividades. Juegos de sensibilización).

12:00 Convocatoria de Prensa y Lectura del Manifiesto 2026 (en Stand informativo).

Teléfono de la Esperanza ofrece atención emocional gratuita y confidencial a través del 717 003 717, disponible todos los días del año, las 24 horas.