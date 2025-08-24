Los colores de los Corazones de Tejina inundaron las calles de esta localidad del municipio de La Laguna, un evento que es Bien de Interés Cultural (BIC)

Informa: Redacción Informativos RTVC

La localidad de Tejina, en el municipio tinerfeño de La Laguna, ha celebrado este domingo uno de los actos más esperados dentro de las fiestas en honor a San Bartolomé, los Corazones. La tan ansiada jornada del domingo atrajo a la plaza de la Iglesia de Tejina a cientos de personas desde primera hora de la mañana.

Pero no fue hasta las 11:30 cuando se vivió el momento de la entrada de los icónicos Corazones a este punto neurálgico de las fiestas en honor a San Bartolomé. Momento crucial que conjuga los colores de las tres calles emblemáticas, la vistosidad de la fruta y otros elementos ornamentales que conforman los tradicionales corazones.

Los Corazones de Tejina, color en las calles de estas localidad de La Laguna. Imagen cedida por Edgar Cedrés

La música de cada parranda y la entrega de todo un pueblo para elevar al cielo sus Corazones y mostrar su respeto al santo. Este día concluirá con la tradicional batalla de flores (18:00 horas) y el XXV Festival de Exaltación de los Corazones, a las 21:30 horas.

Devoción, arte y convivencia

La Fiesta de los Corazones de Tejina combina devoción, arte y convivencia vecinal. Cada uno de los tres barrios principales (Calle Abajo, Calle Arriba y El Pico) confecciona sus impresionantes corazones decorados con flores, frutas y tortas, que se alzan en honor a San Bartolomé. Jornada marcada por la música popular, las ofrendas y el ambiente festivo que atrae a vecinos y visitantes. Esta tradición, que se ha declarado Bien de Interés Cultural, sigue fortaleciendo la identidad local.