Jornada de huelga de los trabajadores de CaixaBank que denuncia la presión comercial que reciben de la entidad y el aumento de las bajas laborales
Muchas de las oficinas de CaixaBank en las Islas han estado este viernes cerradas, más del 80 % según los sindicatos. Jornada de huelga de los trabajadores de CaixaBank para reclamar una negociación con la empresa que reduzca la presión comercial que reciben.
Según la representación sindical, a pesar de las movilizaciones previas y las reiteradas llamadas al diálogo, la entidad no ha planteado medidas concretas.
Los trabajadores denuncian que en los últimos años han aumentado en un 30 % las exigencias comerciales y eso les genera que aumenten las bajas laborales relacionadas con la salud mental, bajas que, aseguran, no se cubren hasta los tres meses.