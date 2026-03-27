Jornada de huelga de los trabajadores de CaixaBank que denuncia la presión comercial que reciben de la entidad y el aumento de las bajas laborales

Declaraciones: Lucía Ferrera, delegada de UGT de CaixaBank

Muchas de las oficinas de CaixaBank en las Islas han estado este viernes cerradas, más del 80 % según los sindicatos. Jornada de huelga de los trabajadores de CaixaBank para reclamar una negociación con la empresa que reduzca la presión comercial que reciben.

Según la representación sindical, a pesar de las movilizaciones previas y las reiteradas llamadas al diálogo, la entidad no ha planteado medidas concretas.

Exterior de la sede de CaixaBank en Barcelona. Imagen CaixaBank

Los trabajadores denuncian que en los últimos años han aumentado en un 30 % las exigencias comerciales y eso les genera que aumenten las bajas laborales relacionadas con la salud mental, bajas que, aseguran, no se cubren hasta los tres meses.