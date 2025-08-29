El entrenador de la UD Las Palmas se muestra satisfecho con la evolución del equipo tras la victoria en Córdoba y afronta con confianza el partido ante el Málaga CF

Luis García, técnico de la UD Las Palmas, durante la rueda de prensa de este viernes en Barranco Seco / UD LAS PALMAS

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, aseguró este viernes que el equipo tiene “las ideas muy claras” y que está satisfecho con cómo los jugadores han asimilado su propuesta de juego. La victoria del pasado lunes en Córdoba (1-3), la primera de la temporada, refuerza el camino que han iniciado.

El técnico ovetense explicó que la plantilla ha trabajado con normalidad tras el triunfo: “Los resultados no deben condicionar, tenemos claro el camino y sabemos lo que estamos construyendo”. Destacó además que ha encontrado un “vestuario sano, libre de egos, con ambición y ganas de mejorar”, lo que les está permitiendo convertirse en “un equipo de verdad”.

Respecto al próximo compromiso, recordó que el Málaga CF es “un muy buen equipo, joven, dinámico y bien dirigido”, y auguró un partido complicado: “Nadie va a regalar nada en la categoría, pasaremos por dificultades, pero confío en lograr la primera victoria ante nuestra gente”.

Luis García confirmó también la recuperación de Adrián Suárez, Jesé Rodríguez y Pejiño tras un proceso vírico, así como la disponibilidad del italiano Lorenzo Amatucci, que se reincorporó tras atender un asunto familiar.

En relación con el mercado de fichajes, que cierra su primer plazo el próximo lunes, indicó que no ha solicitado refuerzos: “Mientras esté abierto puede llegar algún jugador, pero es un trabajo de la dirección deportiva”. Sobre posibles salidas por cláusula de rescisión, señaló que “no nos podemos desgastar en cosas que no podemos controlar”.