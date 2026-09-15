Marlaska considera que el servicio de documentación en El Hierro se ajusta a la demanda

Fernando Grande Marlaska defiende el servicio de documentación que presta la Policía Nacional en El Hierro y asegura que es suficiente para la demanda y está bien coordinado con el Cabildo

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defendido este martes el servicio de documentación que presta la Policía Nacional en El Hierro con unidades móviles y ha calificado de «perfecta» la coordinación con el Cabildo Insular para ajustarse a la demanda existente y actuar de la forma más adecuada y eficiente posible.

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Respuesta en el Senado

Ha respondido así en el pleno del Senado al senador de Javier Armas, de Agrupación Herreña Independiente, quien ha reclamado una unidad de documentación permanente en la isla.

Marlaska ha recordado que El Hierro tiene 12.000 habitantes y ha estimado que la prestación de servicios en todos los lugares puede resultar «harto disfuncional», pero ha garantizado que se atenderán las necesidades de todos los herreños como se atienden las del resto de españoles.

Ha asegurado que siempre que se han detectado incrementos puntuales en la demanda se han adoptado medidas extraordinarias para reforzar el servicio que presta el personal de la comisaria provincial de Santa Cruz de Tenerife, que se desplaza regularmente a El Hierro.

Y, en ese contexto, ha recordado que se ha ampliado el servicio con una segunda jornada semanal. El senador ha recordado que la isla no pide privilegios, sino que se cumpla la moción aprobada por unanimidad en febrero de 2026 en el Senado para pedir que se mejoren los servicios de documentación y ha afirmado que con frecuencia se sienten «solos y olvidados».

Armas ha advertido al ministro que la radicalización de muchos jóvenes está alimentada por el abandono, porque dejan de creer en el sistema.