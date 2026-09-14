El Zeroid X1, pilotado por Pablo Suárez, logra el segundo puesto en turismos en su debut frente a vehículos de combustión en la Subida de La Cumbre

Un coche eléctrico hace historia en la Subida de La Cumbre. Raúl Salvador

La Subida de La Cumbre, celebrada este sábado en El Hierro, ha marcado un hito para el automovilismo canario con el debut de un vehículo eléctrico en una competición de montaña frente a los habituales coches de combustión.

El grancanario Pablo Suárez, al volante del prototipo Zeroid X1, consiguió la segunda posición en la categoría de turismos, en una prueba que además celebraba su 25º aniversario dentro del Campeonato bp de Canarias de Montaña.

La participación supone un nuevo paso en la introducción de vehículos eléctricos en las competiciones canarias. La iniciativa está impulsada por la Federación Canaria de Automovilismo (FCA) y la Consejería de Transición Ecológica y Energías del Gobierno de Canarias, con la colaboración del Ayuntamiento de Frontera y la Escudería Hierro-Sur.

Protocolos específicos de emergencia

Tras casi un año de presencia del vehículo eléctrico como ‘Coche Zero’ en las pruebas sobre asfalto, el Zeroid X1 se incorpora ahora a una competición oficial y repetirá participación próximamente en la cita de La Palma.

El propio Pablo Suárez, que conocía el potencial del vehículo en pruebas de Rallycross, destacó la importancia del resultado como demostración de la compatibilidad entre los vehículos de combustión y las nuevas tecnologías.

Antes de la prueba, además, el piloto instruyó a los comisarios y al equipo de seguridad sobre los protocolos específicos de emergencia y rescate para vehículos eléctricos. Desde la FCA consideran que este debut demuestra el potencial de estas tecnologías para avanzar hacia un automovilismo más sostenible.