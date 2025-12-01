El fuerte temporal en Indonesia, Sri Lanka y Tailanda dejan más de mil fallecidos y unos 550.000 evacuados por las inundaciones en estos países de Asia

Una mujer trata de recuperar sus pertenencias durante la inundación de su vivienda en Jaya Aceh, Indonesia. EFE/EPA/Hotli Simanjuntak

Las inundaciones que afectan a países de Asia como Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, por un fuerte temporal de lluvias, dejan este lunes un total de al menos 1.012 fallecidos, con la isla indonesia de Sumatra como la más afectada por el momento.

Según el último balance de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) de Indonesia, la cifra de muertes subió de 442 a 502 este lunes, mientras que el total de desaparecidos se incrementó de 402 a 508, con 2.500 heridos y unos 550.000 evacuados.

Las lluvias, que han ocasionado el desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierra en el archipiélago, han afectado a 1,4 millones de personas especialmente en las provincias de Sumatra Septentrional, Aceh y Sumatra Occidental, en las que viven más de 20 millones de personas.

Testimonios de los afectados relatan cómo viviendas y comercios fueron arrasados por la crecida de los ríos, obligando a familias enteras a improvisar refugios junto a los pocos muros que quedaron en pie.

A pesar de que las inundaciones, vinculadas a las copiosas lluvias provocadas por el monzón y un inusual ciclón tropical que impactó a la isla la semana pasada, han comenzado a ceder en algunas zonas, hay al menos tres subdistritos de la provincia de Aceh, norte de Sumatra, a los que los rescatistas no han podido acceder.

La situación a superado a los gobiernos locales

El desastre ha superado a algunos gobiernos locales que, junto a grupos civiles, han solicitado al Gobierno la declaración de desastre nacional, algo que ha sucedido en solo tres ocasiones en las últimas tres décadas, incluida la pandemia de la covid y el tsunami del océano Índico en 2004.

A Indonesia se suma el conteo de daños y víctimas de Tailandia, donde el agua ha retrocedido en los últimos días, con un balance actualizado este lunes de 176 muertes y pérdidas multimillonarias en varias provincias del sur.

Además, sigue aumentado el número de afectados por las inundaciones en Sri Lanka, donde las autoridades elevaron a 334 el número de fallecimientos confirmados, mientras 337 personas siguen desaparecidas.