El cabecilla era uno de los delincuentes más buscados en EE.UU. y México y se ofrecía 15 millones de dólares por información para su captura

El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, uno de los capos más buscados por EE.UU., murió este domingo durante un operativo de fuerzas federales, confirmaron a EFE fuentes del Gobierno de México.

Matan a tiros a ‘El Mencho’, el líder del mayor cártel de México. EFE

La operación policial se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, y derivó en enfrentamientos armados en la región, donde se mantiene un amplio despliegue de seguridad y donde salió abatidos a tiros el líder del cártel.

Las autoridades no han detallado hasta el momento si hubo más personas detenidas o abatidas.

Recompensa de 15 millones

Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los delincuentes más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, que habían anunciado una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Estados Unidos lo acusaba de encabezar un «reinado de terror» en México y de destruir «innumerables vidas» con el tráfico de fentanilo. Washington había incluido el año pasado al CJNG en la lista de organizaciones terroristas.

Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara intentan apagar un vehículo incendiado por el crimen organizado en aparente retaliación por operativos contra El Mencho, este 22 de febrero de 2026, en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

Bajo el liderazgo de ‘El Mencho’, el CJNG se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país.

Tras el operativo de este domingo se produjeron varios bloqueos de carreteras y quema de vehículos y negocios en Jalisco y otros estados del país.

En imágenes difundidas por medios y redes sociales, se observan vehículos incendiados y columnas de humo en Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit (oeste), Aguascalientes (centro) y Tamaulipas (norte), así como negocios quemados en Guanajuato (centro).