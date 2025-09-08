Mozart abre la nueva temporada de la Sinfónica de Tenerife

La violinista, Akiko Suwanai, y el director de Orquesta, Andrea Marcon, inauguran el concierto dedicado a Mozart de la nueva temporada de la Sinfónica de Tenerife

El concierto de apertura de la temporada 2025-2026 incluye tres obras clave del repertorio mozartiano: la Sinfonía n.º 39 en mi bemol mayor, el Concierto para violín n.º 3 en sol mayor y la Sinfonía n.º 41 en do mayor, Júpiter.

Este concierto se celebrará el próximo 12 de septiembre en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife a partir de las 19:30 horas.

Según el comunicado del Cabildo de Tenerife, «la violinista japonesa Akiko Suwanai, que regresa a la Sinfónica de Tenerife tras su debut en 2009, ha actuado en escenarios como el Carnegie Hall o el Suntory Hall de Tokio, junto a formaciones como la Filarmónica de Berlín y la Sinfónica de Chicago, y bajo batutas como las de Lorin Maazel, Zubin Mehta o Charles Dutoit».

Por su parte, Andrea Marcon, ha dirigido orquestas como la Berliner Philharmoniker, la Mahler Chamber Orchestra o la Sinfónica de Montecarlo, y ha actuado en espacios de referencia como el Royal Albert Hall, el Musikverein de Viena o el Concertgebouw de Ámsterdam.

Fue asimismo fundador de la Venice Baroque Orchestra y compagina su carrera como director con una intensa labor docente en el Mozarteum de Salzburgo y la Schola Cantorum Basiliensis.

Programa de la actuación

El programa de este concierto incluye dos de las tres últimas sinfonías de Mozart —la n.º 39 en mi bemol mayor y la célebre n.º 41 Júpiter—, «compuestas en un breve y vertiginoso intervalo durante el verano de 1788».

Entre ambas se interpretará el Concierto para violín n.º 3 en sol mayor, conocido como Straßburg, una obra de juventud llena de vitalidad, virtuosismo y elegancia.

En la nota específica que en esta obra «Mozart dejó testimonio de su maestría como violinista y de su conexión con la tradición francesa». Akiko Suwanai actuará con su legendario violín Guarneri del Gesù conocido como ‘Charles Reade.

Incremento de los abonados

Para esta temporada ha aumentado el número de abonados en un 15%, respecto a la temporada anterior. Un dato que refuerza la acogida positiva la campaña de precios, en una temporada especialmente simbólica por la conmemoración de los 90 años de historia de la formación.

Las últimas entradas para el concierto están disponibles en www.sinfonicadetenerife.es, por teléfono y en la taquilla (de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y los sábados de 10:00 a 14:00).

El público podrá hacer uso del servicio gratuito de Lanzadera Sinfónica, que conecta distintos puntos del norte y sur de la isla con el Auditorio.