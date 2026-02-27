El riesgo está en las concentraciones de bencemo en el aire tras el accidente en la refinería de Petronor

Refinería de Muskiz. Efe

El municipio vizcaíno de Muskiz mantiene las medidas preventivas adoptadas tras la incidencia registrada este jueves en los tanques de gasolina de la refinería de Petronor y aconseja que los menores y las personas mayores no salgan de sus viviendas.

A la espera de disponer de un nuevo análisis que determine las concentraciones de benceno en aire, el ayuntamiento ha aconsejado en las últimas horas que los menores no acudan a los colegios, aunque tanto los centros escolares como los servicios para personas mayores permanecerán abiertos durante este viernes.

Según el último informe de actualización del Gobierno vasco, dado a conocer la pasada noche, los niveles de benceno mantienen «una tendencia descendente», con registros inferiores a 2 microgramos por metro cúbico (µg/m³).

Hasta no contar con nuevos análisis Salud Pública mantiene las recomendaciones de permanecer en espacios interiores cerrados, siempre que sea posible, mantener puertas y ventanas cerradas y evitar la realización de actividad física intensa en el exterior.

También se aconseja evitar la ventilación prolongada de los espacios interiores y, en caso de que sea posible, utilizar sistemas de climatización en modo recirculación (sin entrada de aire exterior).