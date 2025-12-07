La campaña de Navidad del colectivo LGTBI+ este año está dirigida a combatir la discriminación en el seno de las familias

El colectivo LGTBI+ Violetas ha presentado la campaña de Navidad en contra de la discriminación en los entornos familiares. «En muchos hogares de La Palma, la Navidad se convierte en un periodo especialmente difícil para una parte del colectivo LGTBI+. Para muchas personas, el hogar deja de ser un espacio seguro y se transforma en un entorno hostil, gobernado por la presión social que las obliga a volver al armario», explican desde el colectivo.

Informa RTVC.

En la vida de las personas LGTBI+, la exigencia de encajar en modelos familiares heteronormativos las empuja a encerrarse en el armario, disimular y anular su identidad. Durante las reuniones navideñas, estas presiones se amplifican a través de comentarios, preguntas o insinuaciones que, aunque a menudo se presentan como «inocentes», generan un clima de incomodidad e invalidación para nosotras.

«Desde Violetas LGTBI+ queremos romper estos mecanismos de señalamiento que cercenan la libertad de las personas LGTBI+. Tenemos derecho a vivir con dignidad y respeto, aunque nuestra identidad u orientación no se ajuste a las expectativas familiares», explican desde el colectivo.

El peso de la mirada ajena, el temor a los rumores y la escasez de espacios seguros, tanto en el ámbito doméstico como fuera de él, dificultan que muchas personas puedan expresarse con libertad. «No vuelvas al armario por Navidad; si tu familia no es un espacio seguro, nosotras sí lo somos», señala el colectivo LGTBI+ palmero en un comunicado.

No vuelvas al armario por Navidad: campaña LGTBI+ de La Palma impulsada por Violetas.

«No vamos a volver al armario»

«Declaramos abiertamente la guerra a los cuñados y al resto de individuos que clavan su mirada en nosotras en Nochebuena, Navidad y Fin de Año. Por eso les decimos: han perdido, el futuro somos nosotras y nunca nos vamos a callar», añaden. «No vamos a volver al armario. Por el contrario, les sugerimos a ustedes que vuelvan a sus cavernas», concluyen.

Especial incidencia tiene la dependencia económica y residencial de jóvenes que aún viven con sus familias, lo que contribuye a que, en entornos hostiles, el hogar funcione de hecho como un espacio restrictivo del que no es fácil alejarse. «Como demuestra el principal problema del colectivo LGTBI+ en La Palma: la emergencia habitacional. Cuando esa emergencia te obliga a convivir con tus torturadores, la emergencia se convierte en una agonía insoportable», explican desde el colectivo

La campaña de cartelería y comunicación elaborada por Clara Medina Fernández es una apuesta del colectivo LGTBI+ para irrumpir en la sociedad con un mensaje claro: es hora de que la diversidad llegue a todos los hogares de La Palma. «Seguimos encontrando día a día casos de transfobia y LGTBIfobia en las familias; gente que llega a Violetas aterrorizada, queriendo escapar del infierno que representan para ellos, ellas y elles algunos hogares», añaden.

Colectivo Violetas LGTBI+

El colectivo Violetas LGTBI+ desarrolla una labor imprescindible en La Palma, dando apoyo y asistencia a personas que no tienen otro refugio. «Por eso queremos lanzar un mensaje contundente: Violetas LGTBI+ es y debe ser una segunda familia para todas aquellas que no encuentran su lugar. Debemos ser —y somos— el espacio seguro que esas personas necesitan, y por eso les pedimos que se acerquen a nosotras, porque no les vamos a fallar», zanjan desde el colectivo.