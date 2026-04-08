Oleaje y viento, protagonistas en el archipiélago

Prealerta por fenómenos costeros y por viento para el conjunto de la comunidad autónoma

El viento se intensificará especialmente la jornada del jueves por la tarde, con rachas que podrían alcanzar y superar los 80 kilómetros por hora

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago. La decisión se adopta teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La medida afecta al conjunto de la comunidad autónoma de Canarias. Según las previsiones, se espera mar de fondo del noroeste con alturas de entre 3 y 4 metros en todas las islas. Además, de forma local, se prevé viento del norte o noroeste de fuerza 7 entre La Gomera y Tenerife. El coeficiente de marea será bajo.

El periodo del oleaje con una disminución gradual a lo largo de la mañana de este miércoles. Los coeficientes de marea previstos serán de 37 y 29 durante el miércoles y el jueves, respectivamente, y de 28 el viernes.

Bandera roja en Punta del Hidalgo, La Laguna. Imagen de recurso Ayuntamiento de La Laguna

En cuanto a los horarios de pleamar, estos se producirán a las 05:37 y 17:57 horas el miércoles 8 de abril; a las 06:35 y 19:05 horas el jueves 9 de abril; y a las 08:14 y 22:42 horas el viernes 10 de abril.

Ante esta situación, la Dirección General de Emergencias recomienda extremar la precaución en zonas costeras, evitar paseos por diques y rompientes, y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y servicios de emergencia.

Prealerta también por viento

También la Dirección General de Emergencias ha declarado la situación de prealerta por vientos en toda la comunidad autónoma de Canarias. Según las previsiones, se espera viento de componente noroeste de carácter moderado con intervalos fuertes que podrán alcanzar o superar los 70 km/h. Durante la jornada del jueves 9 de abril, el episodio se intensificará especialmente por la tarde, cuando de forma puntual algunas rachas podrían superar los 80 km/h.

El viento del noroeste afectará a Lanzarote y Fuerteventura, principalmente en el interior. Para Gran Canaria se prevén rachas en medianías y zonas bajas del oeste, suroeste y noreste, así como en medianías del sureste. Así, en La Gomera el viento será de componente norte-noroeste y se dejará sentir en el este y oeste y en medianías del sur.

El viento en El Hierro será más intenso en zonas altas, El Pinar y el oeste de la isla. En La Palma, las rachas afectarán a zonas altas y costas este y oeste. En Tenerife, se espera viento del norte-noroeste en zonas altas y de cumbre, la dorsal, el extremo noreste, la vertiente sur del área metropolitana, el extremo oeste y la vertiente suroeste.