Partizan de Fuenlabrada vs Cajasiete Gran Canaria. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 3 de octubre. Partido correspondiente a la J2 de la Primera FEB. Se puede seguir la información en directo en rtvc.es

Partizan de Fuenlabrada y Cajasiete Gran Canaria se enfrentan este sábado 3 de octubre, a partir de las 18:30 (hora canaria) en el Pabellón Fernando Martín. Partido correspondiente a la jornada 2 de la Primera FEB.

Partizan de Fuenlabrada vs Cajasiete Gran Canaria | J2 Primera FEB / Imagen del Dreamland Gran Canaria

El Partizan de Fuenlabrada y Cajasiete Gran Canaria se preparan para afrontar una nueva jornada de competición con un duelo que tendrá lugar este sábado 3 de octubre.

El encuentro, correspondiente a la jornada 2 de la Primera FEB, se disputará en el Pabellón Fernando Martín, donde ambos conjuntos buscarán sumar una victoria.

El balón comenzará a rodar a las 18:30 horas (hora canaria), en un partido en el que el conjunto grancanario afrontará un nuevo reto en este inicio de temporada.