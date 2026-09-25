Bruno Savignani, entrenador del Cajasiete Gran Canaria, asegura que en su mentalidad no caben los favoritismos sino en «ser mejores que ayer»

Bruno Savignani, entrenador del Cajasiete Gran Canaria. Imagen Cajasiete Gran Canaria

El entrenador del Cajasiete Gran Canaria, Bruno Savignani, se niega a que se presente a su equipo como favorito, sin más, para el ascenso a la Liga Endesa y asegura su postura no responde a un mero «discurso», sino a «la realidad y una mentalidad» que tienen para «ser mejores que ayer».

En la rueda de prensa previa al duelo ante Alimerka Oviedo Baloncesto de la primera jornada de liga en Primera FEB (este sábado a las 19.00 hora canaria), el técnico brasileño ha dicho que tiene esa firme creencia y «no es un discurso de boca para afuera o demagogia», sino el camino que han trazado para trabajar semana a semana y «tener opciones de ganar los partidos».

«Para los rivales siempre va a ser una motivación extra venir a jugar a Gran Canaria. No tengo dudas de que van a venir queriendo ganar. Hay que trabajar bien para tener opciones de ganar los partidos», ha reflexionado.

Savignani ha atribuido los favoritismos a «la afición y la prensa» y ha reiterado su única mentalidad está en trabajar día a día y pensar en el partido de la semana: «Así lo hemos hecho desde el minuto 1 de la pretemporada. Tengo la certeza de que tengo un equipo con suficiente madurez para saber de lo que se trata».

El Oviedo, un equipo «muy bien trabajado»

De cara al encuentro ante los asturianos, Savignani ha avisado de que el Oviedo Baloncesto es un equipo «muy bien trabajado» y con una base sólida que vendrá a Gran Canaria a jugar muchas posesiones, con velocidad y con fuerza para atacar el rebote, por lo que los amarillos deberán imponer su ritmo para minimizar su ímpetu.

Para ello, el técnico claretiano ha dicho que espera un Cajasiete Gran Canaria «bastante intenso» y que sea capaz de jugar junto y «pelear del minuto 1 hasta el último» en un escenario que espera con buena entrada tras el buen ritmo de la campaña de abonados, con más de 5.000 socios.

«Debemos aprender con el paso de la liga a estar en malos momentos altos y bajos. Tenemos que estar juntos, conectados y peleando para sacar un partido muy importante. Tenemos la idea y el planteamiento, pero nos adaptaremos a lo que el partido te pida. Hay que estar preparados para todo», ha recordado.

Sobre la última incorporación amarilla, el ala-pívot polaco Jakub Urbaniak, el preparador ha admitido que todavía no está al cien por cien físicamente tras no haber completado la pretemporada, si bien ha puesto en valor que está trabajando a buen ritmo para evolucionar en su físico y adaptarse a los sistemas del nuevo Gran Canaria.