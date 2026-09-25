El jugador del La Laguna Tenerife, Giorgi Shermadini, aseguró en rueda de prensa que aunque ahora se encuentra bien, temió por su continuidad en el baloncesto

Gio Shermadini en rueda de prensa. Imagen La Laguna Tenerife

El pívot de La Laguna Tenerife, el georgiano Giorgi Shermadini, ha afirmado este viernes que se encuentra «bien, preparado y sin ningún problema» para volver a competir con su equipo tras la arritmia cardíaca que le apartó temporalmente desde el pasado mes de mayo.

Shermadini, en rueda de prensa, ha señalado que comenzó la pretemporada el pasado 10 de agosto y desde ese momento, no ha sentido nada que pudiera preocuparle y ha confiado en mantenerse igual durante toda la temporada.

Ha afirmado que está en perfectas condiciones para volver a la competición y ayudar al equipo en todo lo posible, pero que no importa tanto el plano personal sino el grupal.

«Es importante cómo se empiezan las temporadas» ha comentado por lo que aportará lo que haga falta para «ganar todo lo que sea posible», ya que es vital comenzar de «buena manera».

Temió por su continuidad en el baloncesto

Ha reconocido que temió por su continuidad en el baloncesto, pero después de operarse en Barcelona y volver a Georgia, se ha asegurado de que todo está bien y su propósito será jugar, como mínimo, «dos temporadas más».

En este curso 2026/27, La Laguna Tenerife dará el salto hacia la Eurocup, con el nuevo formato que estrena el campeonato esta campaña, y Shermadini no ha escondido las ganas que tiene el grupo de afrontar este nuevo reto.

«Es una buena liga, con buenos equipos y jugadores», lo que ha considerado que le «vendrá bien» a su equipo medirse a este nivel después de siete años compitiendo en la Liga de Campeones de baloncesto.

«El miércoles jugamos el primer partido en el Santiago Martín y debemos intentar jugar bien para conseguir las primeras dos victorias, que sería un comienzo perfecto del año», añadió sobre los partidos que afrontan los aurinegros ante Casademont Zaragoza y Turk Telekom Ankara.

También ha valorado las incorporaciones de Ethan Happ y Vince Hunter tras la salida de Fran Guerra, y ha comentado que desconoce como hará el entrenador Jaka Lakovic en la rotación del pívot al ser tres jugadores, aunque realmente es lo que menos relevante, porque lo importante es que el equipo «gane los partidos juegue quien juegue».