Piden tres años de cárcel por vender 60 coches que había alquilado

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pidió este jueves tres años de prisión a un hombre al que atribuye un delito continuado de estafa impropia por valor de 252.200 euros, por vender sesenta coches de alquiler que no eran de su propiedad.

El presunto estafador afronta además en el juicio previsto para el 17 de septiembre el pago de 269.000 euros a las seis personas estafadas.

Alquilar y vender como modus operandi

En el escrito de la Fiscalía se detalla que el acusado, en ocasiones de manera directa y otras mediante terceros que desconocían su modus operandi, alquiló varios coches que luego vendió a distintas personas o entidades.

Cuando los legítimos propietarios reclamaron los vehículos, los compradores y sociedades estafadas ya habían pagado diversas cantidades.

Así, el procesado logró vender diecinueve coches a una persona por un valor total de 136.500 euros, de los cuales ha devuelto 14.000.

Otras transacciones incluyeron una venta por 10.000 euros, otra por 11.000, once por 77.500 y cuatro por 43.000, de las cuales entregó 16.800 euros a la persona estafada.

Usando la misma táctica, ofreció la venta de 25 vehículos ajenos por 8.000 euros a un comprador, quien llegó a pagar 5.000 euros como reserva, sin recibir nada a cambio cuando se descubrió el fraude.

Las entidades legítimas propietarias de los coches ya los han recuperado y, por ello, no han presentado ninguna reclamación, mientras que las seis personas estafadas exigen recibir la indemnización establecida por la Fiscalía en concepto de responsabilidad civil.