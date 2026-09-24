Plenilunio arrancará el viernes, 2 de octubre, a las 20:30 horas con el espectáculo de drones ‘Los cuatro elementos’ que podrá verse desde la explanada frente al Cabildo de Tenerife

Presentación de Plenilunio 2026.

La decimoctava edición de Plenilunio Santa Cruz tendrá lugar en la capital tinerfeña entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre y contará con más de un centenar de actividades y los cuatro elementos de la naturaleza como hilo conductor. La programación se distribuirá por diferentes espacios de la capital, desde la Rambla de Santa Cruz hasta la avenida Marítima y desde el Mercado Nuestra Señora de África hasta el parque García Sanabria pasando por el Cementerio de San Rafael y San Roque.

Así lo comunicó el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, quien explicó que “después de dieciocho ediciones, Plenilunio es ya uno de los grandes acontecimientos de nuestra ciudad y una cita ineludible en el calendario de grandes actos culturales de Tenerife y de Canarias”. Añadió que “el proyecto continúa creciendo y ampliándose, llevando cada año nuevas propuestas a más espacios y haciendo que éstos se conviertan, durante un fin de semana, en lugares de encuentro para la comunidad santacrucera y tinerfeña alrededor de la cultura, animándola a vivir la ciudad y a consumir en sus comercios”.

Por su parte, la primera teniente de alcalde y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, señaló que “un evento de estas características no sólo genera actividad en nuestros comercios, antes de que comience el espectáculo, ya está generando trabajo para productoras, empresas técnicas y de infraestructuras, profesionales de la cultura, artistas, empresas de seguridad, transporte, catering y muchos otros proveedores”. Añadió que “nos interesa especialmente que esa capacidad de generar actividad revierta también al resto de nuestro tejido empresarial lo que ocurrirá el 2, 3 y 4 de octubre”.

Pérez detalló que “Plenilunio es el resultado de una forma de entender la gestión de la ciudad, ya que hemos trabajado para que Santa Cruz mantenga durante el año una agenda capaz de atraer grandes festivales, recuperar la presencia de artistas nacionales e internacionales y, al mismo tiempo, seguir creando acontecimientos propios que evolucionan en cada edición ” y añadió que “este evento es un buen ejemplo de ello, ya que después de diecisiete ediciones, seguimos siendo capaces de plantear una experiencia diferente y de sorprender”.

Impacto económico de 3 millones en 2025

Por otro lado, Carmen Pérez explicó que “la edición de Plenilunio Santa Cruz en 2025 generó un impacto económico de casi 3 millones de euros en Santa Cruz”. Aañadió que “según las encuestas que realizamos en esa pasada edición, cada asistente gastó de media 54 euros, de los cuales casi la mitad en bares y restaurantes, siendo en total, cerca de 2 millones de euros en el comercio y la hostelería de la capital tinerfeña”.

Por su parte, el director general de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística del Gobierno de Canarias, Héctor Mateo, destacó que “Plenilunio constituye un importante revulsivo para el tejido comercial y económico de Santa Cruz, al atraer a miles de personas y favorecer el consumo en los establecimientos, lo que encaja con nuestra estrategia de lograr que los patrocinios beneficien también a la ciudadanía” y añadió que “Turismo de Canarias ha destinado este año 58,8 millones de euros al patrocinio de 1.049 eventos, lo que contribuye a dinamizar la economía y enriquecer la oferta de ocio de las Islas, tanto para visitantes como para residentes”.

En este sentido, Plenilunio Santa Cruz arrancará el viernes 2 de octubre a partir de las 20:30 con uno de los grandes reclamos de cada edición: el espectáculo con más de 500 drones en la explanada del Muelle, teniendo un primer pase a las 20:30 y otro a las 22:00 horas. La actuación estará acompañada de una performance DJ, de 20:00 a 22:15 horas, en la avenida marítima de Santa Cruz, frente al Cabildo. El sábado 3, la programación se extenderá de 10:00 a 23:59 horas y se complementará con conciertos en la avenida Marítima, mientras que el domingo 4, el programa de actividades se prolongará de 10:00 a 20:00 horas.

Asimismo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife iniciará el fin de semana de Plenilunio una campaña especial de Bonos Consumo Domingo, una iniciativa que se extenderá durante todos los domingos de octubre y que tiene como objetivo estimular las compras. La página web www.bonoconsumosantacruz.com estará abierta a partir del lunes 28 de septiembre para poder visualizar los comercios adheridos.

Programación Plenilunio Santa Cruz

En cuanto a la programación, Plenilunio Santa Cruz arrancará el viernes 2 de octubre con diferentes propuestas repartidas por la ciudad. Así, el Templo Masónico acogerá a las 18:00 y a las 20:00 horas la actividad participativa ‘Misterio en el Templo’, una propuesta de 90 minutos de duración en la que el público tendrá que investigar y resolver un misterio inspirado en la historia del emblemático edificio.

A continuación, la explanada frente al Cabildo de Tenerife será escenario de uno de los grandes reclamos de esta edición, el Drone Light Show, que ofrecerá dos pases con diferentes temáticas, uno a las 20:30 y a las 22:00 horas, y en el que participarán 500 drones. Además, las personas que lo deseen, frente al Cabildo de Tenerife tendrá lugar una performance DJ, de 20:00 a 22:15 horas, en los prolegómenos de dichos pases de drones.

En este sentido, Carmen Pérez señaló que “este espectáculo se ha convertido ya en uno de los grandes momentos de Plenilunio y en una propuesta que el público espera cada año, por lo que seguimos trabajando para sorprender y ofrecer una experiencia diferente en cada edición” y añadió que “este año contaremos con dos pases diferentes y nuevas imágenes que estamos seguros de que volverán a sorprender al público”.

Sábado 3 de octubre

La jornada del sábado concentrará la mayor parte de la programación, con actividades desde las 11:00 hasta las 23:59 horas en diferentes espacios de Santa Cruz. Así, el Museo Histórico Militar de Almeyda abrirá sus puertas a las 11:00 horas con el izado de bandera acompañado por la Banda de Guerra, y donde tendrán lugar numerosas actividades como un taller de legos a las 11:30 horas, una exhibición de esgrima clásica a las 13:00 horas y un taller de escritura con pluma a las 17:00 horas. Además, en este espacio acogerá la actuación de la Banda Municipal de Música, a las 19:00 horas, siendo la clausura de las actividades de este espacio a las 22:00 horas.

Otro enclave destacado será el Palacio de Capitanía General del Mando de Canarias, que celebrará una jornada de puertas abiertas de 11:00 a 20:00 horas, mientras que la Unidad de Música del Bando de Canarias ofrecerá una actuación a las 12:30 horas en dicho espacio. Por su parte, en el Cementerio de San Rafael y San Roque se celebrarán las visitas guiadas teatralizadas ‘Doblones para la Eternidad’, previstas a las 12:30, 17:00 y 19:00 horas, mientras que el Templo Masónico formará parte de la programación de Plenilunio el sábado, con una sesión de ‘Misterio en el Templo’, a las 21:30 horas.

Igualmente, el Museo de Bellas Artes ampliará su horario de apertura hasta las 20:00 horas y ofrecerá, a las 12:00 horas, una visita guiada a la exposición ‘Huella, 40 años de escultura de Medín Martín’, mientras que en el Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA) celebrará talleres y visitas, el sábado, desde las 10:30 hasta 18:45 horas, y el domingo desde las 10:30 hasta las 19:00 y cuya programación incluirá talleres familiares, de bordado contemporáneo o de automaquillaje de catrinas, así como visitas guiadas a la exposición ‘Concomitancias’.

En cuanto a la programación infantil, la Rambla de Santa Cruz, entre la plaza de la Paz y la plaza de Toros, acogerá el sábado, de 11:00 a 14:00 horas, talleres infantiles titulados ‘Elemento Aire’, con propuestas relacionadas con las cometas, molinillos, móviles de viento, personalización de abanicos y origami creativo, entre otras actividades.

Asimismo, en el Parque Bulevar tendrán lugar, de 11:00 a 20:00 horas, diferentes actividades infantiles con hinchables, juegos deportivos y talleres creativos. Mientras, en la plaza del Príncipe y la zona peatonal de Valentín Sanz, se instalará una ludoteca infantil tematizada en torno al elemento ‘Fuego’ de 11:00 a 20:00 horas, con un espacio de ocio infantil con cuidado para niños y niñas de 4 a 12 años. Además, habrá diferentes zonas de actividades y talleres y un espacio específico para primera infancia.

Por otra parte, la plaza del Cabildo incorporará una de las novedades de esta edición con la exposición animada Dragones, que combinará elementos de animatrónica, atrezzo y actores y que podrá visitarse de 11:30 a 21:00 horas, gracias al patrocinio de Comercio de Tenerife. También, en la plaza del Cabildo, podremos encontrar el Mercadillo de Artesanos de Santa Cruz (ARTEFE) el sábado y el domingo de 11:00 a 20:00 horas.

Igualmente, la alameda del Duque de Santa Elena se convertirá en un gran punto de encuentro familiar al albergar, de 11:00 a 20:00 horas, una macro-ludoteca con hinchables, juegos deportivos, camas elásticas, talleres temáticos y un amplio abanico de actividades.

El Parque García Sanabria acogerá durante toda la jornada del sábado, de 11:00 a 23:59 horas, una nueva edición de Le Good Market ‘Elemento Tierra’. Así, se instalarán 56 carpas de puestos de moda, complementos, decoración y actividades y talleres infantiles entre el paseo Miguel Borges Salas y el Domingo Pérez Minik de 11:00 a 22:00 horas. Asimismo, en la rotonda central, los paseos José Blasco Robles y Juan Marichal se podrá encontrar un carrusel gastronómico y una zona de restauración con foodtrucks, carpas de restauración, zona de picnic y donde tendrán lugar actuaciones musicales. Esta programación continuará el domingo de 11:00 a 20:00 horas.

Por su parte, en la plaza de La Candelaria y en la plaza de España se instalará el sábado, de 11:00 a 23:59 horas, un mercadillo tradicional canario con 62 puestos de artesanía, textil, complementos y venta de dulces y otros productos alimenticios envasados. De esta manera, en la plaza de La Candelaria habrán 42 carpas, mientras que en la plaza de España serán 20. Adicionalmente, se instalará una carpa de la asociación comercial Zona Centro y otra carpa como Punto Violeta en plaza de España.

Además, la explanada peatonal de la avenida marítima, anexa al parque infantil La Gesta, ofrecerá una opción para los amantes de los deportes urbanos, con un rocódromo, una tirolina, espacio patrocinado por Fred. Olsen Express, y una rampa de skate y BMX, de 11:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

Actuaciones musicales

La música tendrá también una presencia destacada en esta edición de Plenilunio Santa Cruz. Así, el escenario ubicado en la avenida marítima acogerá el plato fuerte de la programación musical con una propuesta especialmente vinculada a los ritmos urbanos. De esta manera, este escenario arrancará su programación a las 19:30 horas con Santora DJ y continuará con Daniela Garsal, Lewis Potter y Locoplaya, además de nuevas sesiones de Santora DJ entre las diferentes actuaciones, hasta las 23:45 horas.

Por su parte, El Mercado de Nuestra Señora de África abrirá sus puertas en la noche del sábado con una programación musical, entre las 20:00 y las 23:59 horas, con las actuaciones de Lenny, de 20:00 a 21:00 horas; Blue Ipanema, de 21:00 a 22:00 horas; Trío Zapatista, de 22:00 a 23:00 horas, y Lotus, de 23:00 a 23:59 horas, y que se complementará con una amplia oferta gastronómica.

En cuanto a las actuaciones itinerantes, Acousticland, una propuesta de ambientación musical en acústico, recorrerá diferentes zonas de restauración de la ciudad como la calle La Rosa, la plaza de San Francisco, la calle La Noria y la avenida de Anaga, de 14:00 a 16:00 horas y de 20:30 a 22:30 horas, con diferentes formaciones y artistas como 101 Brass Band, Ana Obando Violín, Dorina Violinista, Víctor y La Nube, Víctor Cáceres Sax, Naudo Rodrigues, Celso Sax y Diamond Show.

Las calles de Santa Cruz también contarán con diferentes propuestas itinerantes entre las que sobresalen el pasacalles ‘Safari’, de 12:00 a 14:00 horas, que recorrerá la calle Castillo desde la calle San Lucas, la calle Valentín Sanz, con parada en la plaza del Príncipe, la calle Bethencourt Alfonso, plaza de La Candelaria y plaza de España. Ya para la noche, de 20:00 a 22:00 horas, será el turno del pasacalles luminoso ‘Los 4 Elementos’, que recorrerá las calles Castillo, Pérez Galdós, Valentín Sanz, Bethencourt Alfonso, Castillo por Murphy, plaza de Candelaria y plaza de España. Asimismo, la calle La Rosa acogerá diversas batucadas, tanto el sábado como el domingo, de 11:00 a 12:00 horas, y que también recorrerá las principales vías de la capital el domingo de 12:00 a 14:00 horas.

Domingo 4 de octubre

La programación de Plenilunio Santa Cruz continuará el domingo con una agenda de acciones de carácter familiar, cultural y de ocio. Así, los espacios infantiles del parque Bulevar, la plaza del Príncipe y la calle Valentín Sanz y Alameda del Duque de Santa Elena podrán visitarse de 11:00 a 20:00 horas, mientras que la exposición de Dragones permanecerá en la plaza del Cabildo de 11:30 a 20:00 horas.

Por su parte, el parque García Sanabria continuará acogiendo Le Good Market ‘Elemento Tierra’, de 11:00 a 20:00 horas, mientras que en las plazas de La Candelaria y la plaza de España podrá visitarse el mercadillo tradicional canario ‘Elemento Aire’ en el mismo horario. Asimismo, el Museo de Bellas Artes abrirá de 10:00 a 20:00 horas, mientras que el Cementerio de San Rafael y San Roque ofrecerá nuevas sesiones de las visitas teatralizadas ‘Doblones para la Eternidad’, a las 12:30 y 17:00 horas.

Igualmente, el Museo de la Naturaleza y Arqueología (MUNA) celebrará las visitas guiadas a la exposición ‘Concomitancias’, con un pase a las 10:30 y otro a las 11:30 horas, y talleres de automaquillaje de catrinas, siendo la primera sesión a las 11:00 horas y la segunda a las 12:30 horas. Durante el domingo también se podrá disfrutar de los deportes urbanos en la explanada peatonal de la avenida marítima, anexa al parque infantil La Gesta, de 11:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, mientras que en el Museo Histórico Militar de Canarias ‘Fuerte de Almeyda’ se celebrará el domingo, entre las 10:00 a 14:00, un encuentro de Vehículos Clásicos Militares.

Movilidad y alojamiento

En cuanto a movilidad y alojamiento, esta edición de Plenilunio cuenta con numerosos atractivos. De esta manera, City Sightseeing ofrecerá su servicio de guagua turística de forma gratuita para todos los residentes de la Isla, el sábado 3 de octubre de 09:30 a 16:30 horas, y en el que se busca acercar a la ciudadanía y redescubrir el municipio mediante un recorrido con audioguías adaptadas para todos los públicos.

En cuanto a los aparcamientos públicos, cuatro estacionamientos ofrecerán descuentos y ofertas, y entre los que se encuentran los aparcamientos del Mencey, Weyler, Ramón y Cajal y Santa Rosalía. Así, el parking Mencey, que tiene funcionamiento de 24 horas, ofrecerá una tarifa especial durante el evento para el viernes de 0,50 euros/hora, en horario de 20:00 a 03:00 horas, mientras que el fin de semana tendrá un precio de 0,70 euros/hora, las primeras ocho horas. Igualmente, el primer domingo de cada mes el precio es de 0,60 euros/hora, las primeras ocho horas.

Por su parte, el parking de Ramón y Cajal, al acceder a la app de Telpark y activando la “Entrada express”, el precio será de 0,60 euros/hora, del viernes 2 de octubre a las 18:00 horas hasta el domingo 4 de octubre a las 23:59 horas, mientras que para el parking Weyler el precio para la estancia de hasta 24 horas será de 9,95 euros, a través de la app “Aparcados APK2”, registrando sus datos del vehículo. Asimismo, el parking Santa Rosalía, con un funcionamiento de 24 horas, ofrecerá una hora gratis para los días 3 y 4 de octubre.