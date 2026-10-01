La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este jueves que su formación votará a favor este viernes en el Congreso de los dos decretos de vivienda aprobados esta semana por el Consejo de Ministros, tal y como pide el Sindicato de Inquilinas

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este jueves que su formación votará a favor este viernes en el Congreso de los dos decretos de vivienda aprobados esta semana por el Consejo de Ministros.

Belarra ha explicado, en una entrevista en TVE, que dará su respaldo a ambos decretos en la línea de lo que les ha «pedido» la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, en una reunión que han mantenido esta mañana.