El proyecto PyroScan ganó la gran final autonómica de El Talentón 2026 con un cerebro digital que reúne toda la información sobre incendios forestales para anticiparlos y gestionarlos más eficazmente

El concurso de El Talentón, creado para impulsar el talento en los más jóvenes, regresó una vez más en 2026 para ayudar a los nuevos emprendedores a desarrollar sus capacidades creatitvas. Este año, el gran premio se lo llevaron tres jóvenes palmeros y un grancanario con el proyecto PyroScan, una plataforma tecnológica orientada a la prevención, anticipación y gestión del riesgo de incendios forestales.

Gran final

Este 12 de septiembre en el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma, equipos llegados de todo el territorio regional presentaron sus propuestas. En total, nueve iniciativas con, como destaca la organización, un alto nivel. De entre todos los proyectos presentados se ha alzado con el primer premio el trabajo de Sebastián Fernández García, Santiago Concepción Estévez, Ylenia Ortega Rodríguez (La Palma) y Adriano Cáceres (Gran Canaria). Con su proyecto PyroScan, conquistaron en tres minutos al jurado.

En la prevención de los incendios forestales ya existe una gran cantidad de información potencialmente útil: previsiones meteorológicas, imágenes de cámaras, datos procedentes de sensores, avisos de la ciudadanía o registros de las propias administraciones. El problema es que buena parte de esos recursos se encuentran repartidos entre distintas fuentes y sistemas. PyroScan plantea integrarlos en una única plataforma capaz de procesarlos y transformarlos en información útil para anticipar situaciones de riesgo y agilizar la respuesta cuando cada minuto resulta decisivo.

El proyecto prevé ofrecer herramientas específicas para las administraciones públicas, servicios de información sobre riesgos destinados a empresas y un sistema de alertas para la ciudadanía. Su planteamiento parte, además, de aprovechar datos e infraestructuras ya disponibles, evitando desarrollar todo el sistema desde cero.

Los ganadores irán a China como premio final. Un viaje que harán en noviembre de 2026 para visitar centros empresariales y tecnológicos.

Talentón

En la final, los participantes contaban con tres minutos de exposición y tres de defensa de preguntas ante un jurado de doce personas. Así, El Talentón para buscar nuevos emprendedores a través de iniciativas novedosas nacidas en el territorio cercano

El Talentón es una iniciativa orientada a fomentar el emprendimiento juvenil en Canarias mediante un formato de hackathon, en el que los participantes trabajan de forma intensiva para transformar una idea en una propuesta de negocio. El programa combina formación exprés, trabajo en equipos con perfiles diversos, metodologías ágiles y dinámicas de gamificación. A lo largo de la experiencia, los jóvenes reciben también el acompañamiento de profesionales y mentores que les ayudan a definir, validar y mejorar sus proyectos antes de presentarlos en un pitch final.

La iniciativa busca además conectar ese talento emergente con el ecosistema empresarial e innovador de las islas. Los mejores proyectos de los encuentros insulares avanzan hasta una fase regional, donde sus integrantes acceden a formación más especializada, mentoría estratégica, actividades de networking y posibles programas de incubación. El objetivo final es favorecer que nuevas ideas puedan evolucionar hacia proyectos emprendedores reales y, al mismo tiempo, fortalecer la cultura de la innovación y el emprendimiento entre la población joven de Canarias.