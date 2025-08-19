Sanidad ha tomado muestras del agua para conocer su calidad y la composición de los residuos. Este martes se espera conocer los primeros resultados para decidir si se mantiene la bandera roja

Por motivo de seguridad sanitaria, el área de Sanidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha prohibido el baño en la zona de El Bloque de Valleseco, donde este lunes se detectaron peces muertos, aceite y restos de residuos en el agua derivados del mar de fondo.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decretado el cierre temporal de esta parte del litoral santacrucero hasta conocer los resultados de las muestras, que este lunes recogieron las autoridades sanitarias en la zona de El Bloque de Valleseco, información clave para determinar cuándo se reabrirá la zona al baño o si mantiene la bandera roja.

No obstante, la prohibición solo afecta al baño en el mar por lo que los ciudadanos pueden acceder al resto de las zonas de uso público, como el área de paseo y el solarium.

La presencias de peces muertos y restos de residuos como aceite es «habitual» en esta zona al ser arrastrados por el mar de fondo, es decir, se trata de una suciedad que suele detectarse a menudo, según ha explicado Conrado Cabeza, presidente de Promemar, una empresa que realiza limpieza de fondos marinos.

Balizar la zona de El Bloque

Cabeza ha señalado que sucede, sobre todo, cuando no hay viento o se mete viento del sur toda que provoca que las basuras que se acumulan dentro del muelle, se desplace hasta esta zona de El Bloque.

En su opinión, se debería «balizar con barreras» toda la zona para evitar que estos hechos se repitan. «Nosotros hacemos, también, un muestreo de los coliformes y de la salinidad del agua porque aunque no estamos preocupados porque se una situación que se repite habitualmente, nos gusta saber».

«De todas la vida, el piche y el gasolina vienen a parar aquí, a Valleseco, cuando se mete el viento del sur», ha insistido.

