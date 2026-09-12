Quevedo se encuentra presente hasta en tres ocasiones dentro del ‘top 10’ con ‘El Baifo’ en la octava posición

Con el final de verano a la vuelta de la esquina, Spotify ha desvelado cuáles han sido las canciones más escuchadas del verano en la plataforma, convirtiéndose en la banda sonora del verano en España. Los ritmos latinos y urbanos han vuelto a ocupar un lugar protagonista, con sonidos como el merengue o la bachata dominando las propuestas de la escena española.

Imagen del artista Quevedo. Archivo RTVC.

Sin embargo, ha sido el tema ‘La Graciosa’ de Quevedo y Elvis Crespo, el que se ha convertido en el top 1 de mencionada lista, que cuenta ya con más de 148.000.000 reproducciones. Cabe destacar que en segunda posición se sitúa ‘Al golpito’, también de Quevedo junto a Nueva Línea, mientras que el tercer puesto es para ‘De Lejitos Remix’, de Jhay Wheeler y Omar Courtz.

Del mismo modo, el artista canario se encuentra presente hasta en tres ocasiones dentro del ‘top 10’ con ‘El Baifo’ en la octava posición, consolidándose como uno de los grandes protagonistas de la temporada estival.