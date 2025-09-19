ES NOTICIA

Real Betis vs Real Sociedad: horario, alineaciones y minuto a minuto en directo hoy | LaLiga EA Sports 25-26

Redacción RTVC
Consulta el horario del Betis vs Real Sociedad, las alineaciones y el minuto a minuto en directo el partido de hoy, en la J5 de LaLiga EA Sports 25-26

El Real Betis y la Real Sociedad se enfrentan este viernes 19 de septiembre, a las 21:00 horas (hora peninsular) en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, en un partido correspondiente a la jornada 5 de LaLiga EA Sports 25-26. Ambos equipos abrirán el inicio de la jornada en la máxima categoría del fútbol español. El partido en directo hoy entre el equipo andaluz y el equipo vasco lo puedes seguir en nuestro minuto a minuto.

Minuto a minuto en directo hoy del Real Betis vs Real Sociedad

Estadísticas del partido en vivo

Alineaciones del Betis y Real Sociedad

Últimos resultados H2H entre el Real Betis y Real Sociedad

