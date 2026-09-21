‘Rebumbio’, un festival futbolero que será «el preámbulo perfecto del Mundial 2030′

Este festival contará con más de 30 actividades y 100 participantes en los que habrá charlas, conversaciones, podcasts, cine al aire libre y una exposición del Mundial de España de 1982

El parque del antiguo Estadio Insular de Las Palmas de Gran Canaria acogerá del 24 al 27 de septiembre ‘Rebumbio’, un festival de cultura futbolera que servirá como «el preámbulo perfecto» del Mundial 2030, para el que la ciudad será sede oficial con el Estadio de Gran Canaria.

Informa: Redacción Informativos Deportes RTVC

Así lo han valorado este lunes la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el vicepresidente del Cabildo, Augusto Hidalgo, durante la presentación oficial de un festival que reunirá la esencia del fútbol canario aunará deporte, música cultura y vida.

El director de ‘Rebumbio’, Rómulo Sanjurjo, ha puesto en valor la esencia del festival, que trata de resaltar que «el fútbol es más que 90 minutos» sobre el terreno de juego y que también supone «cultura, encuentro y una herramienta para construir comunidad» con una programación gratuita y «pensada para todos los públicos».

Con ese propósito, este festival futbolero contará con más de 30 actividades y 100 participantes durante cuatro días en los que habrá charlas, conversaciones, podcasts, cine al aire libre, una exposición del Mundial de España de 1982 e incluso una feria de coleccionismo para los más nostálgicos.

Un evento para calentar motores

Sanjurjo ha recordado que Las Palmas de Gran Canaria «es una ciudad futbolística» y que no es casualidad la elección del parque del antiguo Estadio Insular como sede, puesto que es un escenario por el que han pasado estrellas como Diego Armando Maradona o Johan Cruyff.

El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha destacado que ‘Rebumbio’ es un evento que servirá «para calentar motores» de cara al Mundial 2030 y calibrar la capacidad de Las Palmas de Gran Canaria para albergar «las fiestas y el color en torno a los partidos» y para «trasladar la idiosincrasia» local a través del fútbol.

Para la alcaldesa capitalina, Carolina Darias, la elección del parque del antiguo Estadio Insular es idónea porque «trae reminiscencias de momentos de gloria y sufrimiento» y representa la capacidad del fútbol para «crear comunidad, ciudad, barrio e identidad» a través de un espacio abierto para todas las edades.

«El fútbol es más que fútbol. No hablamos solo de deporte, sino de planificación, esfuerzo, familias y pasiones de una ciudad o de las aficiones. ‘Rebumbio’ es un estupendo entrenamiento para lo que nos espera en el Mundial 2030. Somos una isla y una ciudad que acredita estar preparada para ser sede de un Mundial», ha reflexionado.

Por su parte, el viceconsejero de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, ha recordado que el fútbol empezó «antes que los grandes estadios o los contratos televisivos», sino que apareció «con una pelota, un grupo de amigos y una simple pregunta: ¿Jugamos?», una esencia que ha considerado que queda representada en ‘Rebumbio‘.

Con la colaboración de la RFIFLP

‘Rebumbio’ también contará con el apoyo de la Real Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (RFIFLP), que ha mostrado su «plena colaboración» para un festival que supone «una noticia bonita y agradable» por contar además con su Fundación para organizar un partido con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ha valorado el presidente de la Federación, José Juan Arencibia.

‘Rebumbio’ congregará a futbolistas, entrenadores, periodistas, escritores y profesionales que «han vivido el juego desde lugares muy diferentes» en conversaciones sobre cantera, memoria, racismo, identidad y evolución del juego, alejados de conferencias o mesas redondas al uso, entre otros asuntos.

Bajo el lema ‘Cantera Mundial. Gran Canaria, tierra de talento’, el antiguo Estadio Insular acogerá conversaciones, podcasts en directo, cine, libros, exposiciones, conciertos, coleccionismo, juegos y experiencias para todas las edades, con el objetivo de poner en valor «la extraordinaria relación de la isla con el fútbol y mirando al mismo tiempo hacia el horizonte del Mundial 2030».

Grandes estrellas de este deporte en el festival

Por las conversaciones del festival pasarán nombres como Juan Carlos Valerón, Aythami Artiles, Quique Setién, Andrea Falcón, Pacuco Rosales, Juan Manuel Rodríguez, Juan Carlos Gómez Perlado, Miguel Ángel Corona, Diego Barcala, Alberto Edjogo-Owono, Brenda Castellano, Julia Martel, Ágata López, Alberto Ojeda o Enrique Ballester, entre otros.

El equipo CEAR CF, impulsado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, jugará bajo el lema ‘Goles por refugio’; Fútbol Sin Límites acercará al festival el fútbol practicado por personas con discapacidad; y Fútbol Caminando mostrará cómo el juego puede adaptarse para seguir disfrutándolo a cualquier edad.

‘Rebumbio’ también propondrá tres sesiones de cine al aire libre: ‘El Rey Puma’, el documental sobre el canario que cambió la publicidad en el fútbol para siempre; ‘G’olé!’, la película oficial del Mundial de España 82, y ‘Evasión o victoria’, uno de los grandes clásicos del cine futbolero.