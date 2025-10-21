Mousse de gofio | Receta ‘Como en casa’

Este postre del mousse de gofio es receta del restaurante Ca’ Miguel de Arinaga, Gran Canaria, para el programa Como en casa.
En este plato mezclamos dos clásicos, el mousse y el gofio:
- El mousse es un clásico de de origen francés muy implantado en nuestra gastronomía que se caracteriza por una textura ligera, aireada y esponjosa. Se trata de un postre frío que se consume generalmente con cuchara, servido en copas o en vasos individuales.
- Nuestro producto estrella de la gastronomía canaria, el gofio. Nuestra harina elaborada a base de cereales o legumbres tostados y molidos y con alto nivel nutritivo.
Ingredientes del mousse de gofio
El restaurante Ca´Miguel tiene entre su carta este postre y ésta es su lista de ingredientes:
- 500 g. de gofio sin gluten
- 200 ml. leche sin lactosa
- 200 ml. de leche condensada sin lactosa
- 800 ml. nata sin lactosa
- Almendras tostadas
Elaboración paso a paso
Lo primero para elaborar el mousse de gofio será mezclar en un recipiente, el gofio con la leche condensada, hasta que estén bien integrados.
Poco a poco iremos vertiendo la leche entera y vamos batiendo hasta que consigamos una textura similar a un puré suave. Reservamos esta elaboración.
En otro bol, batimos la nata con varillas eléctricas hasta que consigamos que esté bien montada.
Y llega el momento de la mezcla, incorporamos la mezcla de gofio a la nata montada, poco a poco. Utilizamos una espátula y vamos realizando movimientos envolventes para evitar que pierda volumen.
Una vez lo tengamos preparado, ponemos la mousse en una manga pastelera y rellenamos los recipientes en los que presentaremos nuestro postre.
Terminamos decorando con algunas almendras tostadas y una ramita de hierbabuena.