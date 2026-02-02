‘Como en Casa’ recorre cinco propuestas gastronómicas en una nueva semana de programas

Tenerife, Gran Canaria y El Hierro forman parte del itinerario del espacio presentado por Kiko Barroso y Catha González

El programa gastronómico ‘Como en Casa‘ afronta una nueva semana de emisiones con cinco visitas a restaurantes de Tenerife, Gran Canaria y El Hierro. Con diez temporadas en antena y cerca de alcanzar su programa número 600, el espacio presentado por Kiko Barroso y Catha González se emite de lunes a viernes a las 19.50 horas en Televisión Canaria y continúa su recorrido por distintas cocinas y proyectos vinculados a la restauración en Canarias.

Cinco paradas gastronómicas en una semana

La semana comienza el lunes 2 de febrero en Santa Cruz de Tenerife, en la Calle de los Sueños, con el Restaurante Millo, abierto en 2005 por Eder y Fresia, una pareja peruana. El episodio se centrará en una propuesta de fusión, con platos como la causa tres regiones y los fetuccini a la huancaína con lomo salteado.

El martes 3 de febrero el programa se traslada al barrio de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, para visitar la Taberna El Rocío, situada en la Calle Travieso. El establecimiento, dirigido por Richard, ofrece una cocina basada en la tradición andaluza con influencia venezolana. Entre las recetas previstas figuran berenjenas con miel y rabo de toro.

El miércoles 4 de febrero, Como en Casa regresa a Santa Cruz de Tenerife con una entrega centrada en la repostería en The Meche Cakes, el proyecto de María Mercedes Ortega, especializada en tartas personalizadas. El programa elaborará una tarta especial de ‘Como en Casa‘.

El equipo de ‘Como en Casa’ durante la grabación de una entrega del programa

La cuarta parada será el jueves 5 de febrero en el barrio marinero de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, con la visita a El Timón de Los Locos, un restaurante gestionado por Alessandra Colaiacovo y Juan Miguel Arias. La propuesta incluye platos como escaldón de gofio y tortilla de pulpo, una de las recetas habituales del local.

El cierre de la semana llegará el viernes 6 de febrero en Valverde, en la isla de El Hierro, con la visita al Coffee Brunch Boomerang, un espacio dedicado a desayunos y brunch. Sus propietarios, Yusleidy Silva y su marido, llegaron a Canarias en 2017 desde Venezuela y presentarán recetas como la tostada de pata asada mechada y una tarta de plátano, avena y frutos secos, sin gluten y vegana.

Respaldo de la audiencia

En sus últimas emisiones, ‘Como en Casa‘ ha firmado sus mejores datos de 2026. El lunes 26 y el martes 27 de enero alcanzó un 8,9% de cuota de pantalla, con una media de 36.000 espectadores. El jueves 29 dio un salto hasta el 12,2% y 54.000 espectadores de media, convirtiéndose en el programa más visto del día en Televisión Canaria y situándose entre los dos contenidos más seguidos en su franja, con 98.000 espectadores únicos. Son datos que refuerzan el seguimiento del programa en su horario de tarde.