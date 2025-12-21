Sabores canarios para el turrón más grande del mundo

Gofio, plátano, almendras y miel serán los ingredientes del reto con el que el municipio tinerfeño quiere entrar en el Libro Guinness gracias a la participación de 200 voluntarios

Gofio, plátano, almendras y miel canaria podrían estar en el turrón más grande del mundo. Con estos ingredientes tradicionales, el municipio de Santiago del Teide se ha propuesto elaborar el que podría convertirse en el turrón más grande del mundo, un reto con el que aspira a entrar en el Libro Guinness de los Récords.

La iniciativa cuenta con la participación de unos 200 voluntarios, que trabajarán de forma coordinada en la elaboración de este dulce gigante, poniendo en valor productos emblemáticos de la gastronomía canaria y el carácter colectivo de la propuesta.

El proyecto, además de buscar un reconocimiento internacional, pretende convertirse en un evento festivo y de promoción local, uniendo tradición, identidad y participación ciudadana en torno a uno de los sabores más representativos de estas fechas navideñas.