San Miguel de Geneto celebra 35 años de tradición romera

Vecinos y visitantes reviven las raíces agrícolas y el espíritu festivo de este histórico enclave lagunero

La romería de San Miguel de Geneto ha celebrado este domingo su 35.º aniversario, consolidándose como una de las citas más queridas del municipio de La Laguna. Nacida en 1995, gracias al impulso de varias asociaciones locales, la festividad busca preservar las costumbres agrícolas y rendir homenaje a la rica herencia cultural de este barrio lagunero.

Carretas, carritos, un barco y las notas alegres de las rondallas San Borondón, El Moral, Ariferint, Cumbres Gomeras, Aires Laguneros, Alcaluhade y Leopoldo Morales llenaron de color las calles, en una jornada organizada por la comisión de fiestas de Geneto con el apoyo de la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna.

Un recorrido que arrancó a mediodía

Desde el mediodía, numerosos vecinos se congregaron en La Piconera para acompañar el recorrido tradicional hasta Bocatuerta, donde la imagen de San Miguel Arcángel salió al encuentro en procesión. Aunque no es considerado un patrón campesino, en Geneto se le venera con cariño como “San Miguelito de las Viñas”, en alusión a la histórica relación del barrio con el cultivo de la vid.

El concejal de Fiestas, Dailos González, agradeció el esfuerzo de la comisión organizadora, que “cada año trabaja para mantener vivos los valores etnográficos y culturales” de la romería. Recordó, además, que esta cita es la última del calendario romero lagunero del verano, aunque aún queda por celebrarse el paseo romero del Batán en honor de la Virgen de la Peña el próximo domingo.