Será la segunda ocasión en lo que va de año que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pone en marcha el carril bus a Las Teresitas en previsión de una elevada afluencia de personas a la playa

Santa Cruz activa el carril bus a Las Teresitas para el próximo sábado y domingo. Imagen de recurso Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, activa el protocolo por el que, ante la previsión de altas temperaturas para el fin de semana, se pone en marcha el carril bus a Las Teresitas, tanto el sábado como el domingo, de 09:00 a 18:00 horas, con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a la playa a través del transporte público urbano.

Según informa el Consistorio capitalino, esta es la segunda ocasión en la que se adopta esta medida en lo que va de año, tras la experiencia llevada a cabo durante el primer fin de semana de agosto, que fue objeto de una buena aceptación por parte de los usuarios de la playa.

La implantación del carril bus para el fin de semana responde a la activación del protocolo por parte del Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal) tras las previsiones de altas temperaturas para los próximos días y, en consecuencia, de una elevada afluencia de personas a la playa de Las Teresitas.

De esta forma, además de mejorar las condiciones de transporte a la playa, tanto en tiempo como en seguridad, a través del aumento de servicios de guaguas articuladas de la línea 910, el carril bus permite garantizar los desplazamientos de los vecinos tanto de San Andrés como de Anaga.

Desde la glorieta de la Dársena Pesquera

El carril bus se activará desde la glorieta de la Dársena Pesquera, incorporándose a la autovía de San Andrés (TF-11) hasta el final de la avenida Marítima de San Andrés, dando preferencia de paso a las guaguas.

Asimismo, el Ayuntamiento recuerda que las personas que quieran ir a la playa pueden conocer el estado real de la ocupación de los estacionamientos disponibles en sus inmediaciones a través de los paneles informativos ubicados con tal fin en diferentes puntos de la ciudad.