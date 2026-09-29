La nueva herramienta permite actualizar de forma gratuita la superficie, el precio, las fotografías y la disponibilidad de los locales vacíos

La nueva herramienta permite actualizar de forma gratuita la superficie, el precio, las fotografías y la disponibilidad de los inmuebles. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

La Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en marcha un nuevo módulo de autogestión de locales vacíos en la web santacruzescomercio.com.

La herramienta permite a propietarios, arrendadores y representantes dar de alta sus inmuebles y mantener actualizada la información sobre superficie, precio, fotografías y disponibilidad, además de retirar la ficha cuando el local se alquile o se venda.

La iniciativa forma parte del Programa de Reactivación de Locales Comerciales del Plan de Transformación del Comercio de las Zonas Comerciales Rambla y Salamanca y busca reducir el número de espacios vacíos, fomentar el emprendimiento y mejorar el atractivo comercial de estas áreas.

82 establecimientos registrados

Actualmente, el Directorio de Locales Vacíos cuenta con 82 establecimientos registrados. Los propietarios pueden registrarse gratuitamente y gestionar la información de sus inmuebles, que será revisada previamente por el equipo técnico de la Sociedad de Desarrollo antes de su publicación.

El Ayuntamiento señala que el objetivo es que el directorio se mantenga actualizado y sirva como punto de encuentro entre propietarios y personas emprendedoras que buscan un espacio para desarrollar su actividad.

El alta de los locales y la consulta de los inmuebles disponibles se pueden realizar a través de la sección Directorio de Locales Vacíos de la web santacruzescomercio.com. La actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa FEDER Canarias 2021-2027, en el marco de la convocatoria Canarias Destino Comercial Inteligente.