Los principales cambios afectarán al entorno de la plaza de España durante el viernes y el sábado, mientras el Ayuntamiento establece restricciones de estacionamiento en varias calles

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal y en coordinación con la Policía Local, reorganizará el tráfico entre el jueves 1 y el domingo 4 de octubre con motivo de la decimoctava edición de Plenilunio Santa Cruz. El consistorio también reforzará el transporte público urbano para facilitar el acceso de la ciudadanía al centro de la capital.

Santa Cruz reorganiza el tráfico con motivo de la celebración de Plenilunio. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

A partir del viernes 2 se producirán cortes temporales y desvíos provisionales en el entorno de la plaza de España. Entre las 20:00 y las 22:15 horas, coincidiendo con el espectáculo de drones Night Show, se cerrará la avenida Marítima entre el Callejón Bouza y la plaza del Cabildo, en el lateral del Paseo Francisco Grandi Giraud, así como el tramo de la avenida Francisco La Roche.

Cortes y desvíos durante el viernes y el sábado

La medida obligará a desviar los vehículos procedentes de la avenida Francisco La Roche hacia el túnel de la Vía Litoral, manteniendo libre el acceso al parking de Plaza de España. También se prohibirá el giro a la derecha desde la calle La Marina hacia la avenida Marítima, en dirección sur, a la altura de la Alameda del Duque de Santa Elena, salvo para acceder al aparcamiento.

Tampoco se permitirá el giro a la derecha desde la avenida Bravo Murillo hacia la avenida Marítima. El tráfico se desviará hacia las calles La Marina o General Gutiérrez, mientras que los vehículos procedentes de Villalba Hervás se desviarán hacia La Marina. El acceso al parking de Plaza de España se realizará exclusivamente por el acceso norte.

Estos cortes y desvíos volverán a aplicarse el sábado 3 con motivo del concierto previsto en la explanada del muelle. En esta ocasión, las restricciones comenzarán a las 19:30 horas y se prolongarán hasta las 23:59 horas. Además, se cerrará la salida del parking de Plaza de España en dirección a San Andrés, dejando únicamente la salida hacia el sur.

Restricciones de estacionamiento

La reordenación del tráfico incluirá restricciones de estacionamiento en diferentes vías de la ciudad. Desde las 08:00 horas del jueves 1 hasta las 23:59 del domingo 4 no se podrá estacionar en la calle La Marina, a la altura de la Alameda del Duque de Santa Elena; en Valentín Sanz, en el lateral de la plaza del Príncipe; ni en Villalba Hervás.

El viernes 2 también quedará prohibido aparcar en la avenida Francisco La Roche, frente al número 5, desde las 08:00 horas hasta las 07:00 del domingo 4.

Desde las 08:00 horas del viernes 2 hasta las 23:00 del domingo 4 se limitará el estacionamiento en Puerto Escondido, entre San Clemente y Suárez Guerra. Además, hasta las 23:59 del domingo 4 se aplicarán restricciones en La Marina, entre las plazas de España y Candelaria; la avenida Marítima, frente a la Alameda del Duque de Santa Elena; Imeldo Serís, a la altura de la plaza Víctimas del Terrorismo; y José María de Villa, en la entrada principal del Cementerio San Rafael y San Roque.

Por otro lado, desde las 15:00 horas del viernes 2 hasta las 23:59 del domingo 4 se suprimirán estacionamientos en Numancia y Doctor José Naveiras. El sábado 3, además, se prohibirá estacionar en la calle Comandante Sánchez Pinto entre las 07:00 y las 16:00 horas.

Refuerzo del transporte público

El Ayuntamiento reforzará las líneas de transporte urbano 905, 908, 974, 122 y 232 durante los días 2 y 3 de octubre para facilitar el desplazamiento hacia los eventos programados.

La línea 905, entre Muelle Norte y Ofra, contará con salidas adicionales a las 20:25 y 22:10 horas. La 908 tendrá viajes adicionales a las 22:40, 23:45 y 01:00 horas, mientras que la 974 incorporará servicios a las 22:40, 00:00 y 01:15 horas.

Las líneas 122, entre el Intercambiador de Santa Cruz, Caletillas y Candelaria, y 232, entre el Intercambiador de Santa Cruz, Taco, El Cardonal y La Gallega, reforzarán sus servicios habituales entre las 22:15 y las 01:15 horas.

Cambios en varias líneas de guaguas

El viernes 2, entre las 20:00 y las 22:15 horas, las líneas 910, 945, 946, 947, 921, 917 y 916 modificarán su operativa debido al cierre de la avenida Marítima desde El Capricho hasta el Cabildo Insular.

La medida obligará a cancelar la parada de la plaza de España. Las guaguas retomarán su recorrido desde la avenida Francisco La Roche por el túnel de la avenida Marítima y saldrán a las inmediaciones del edificio de Hacienda.

Las mismas líneas utilizarán esta ruta alternativa el sábado 3 entre las 19:30 y las 23:59 horas.

Refuerzo del servicio de taxi

En cuanto al servicio de taxi, durante la noche del sábado al domingo se ampliará el horario de la parada de la calle Doctor José Naveiras, junto al Hotel Taburiente, a partir de las 24:00 horas.

Además, el sábado se habilitará la parada situada en la calle Prolongación Ramón y Cajal desde las 14:00 horas y hasta la finalización del evento.