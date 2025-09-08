150 familias de la capital tinerfeña se verán beneficiadas por esta iniciativa

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se ha adherido a la iniciativa de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias para la incorporación de cinco nuevas sillas anfibias al Servicio de Baño Adaptado de la capital tinerfeña, que se suman a las tres ya existentes.

Este servicio se prestará en la Playa de las Teresitas y en el parque marítimo y que llega a 150 familias de la capital. Estas 3 sillas para adultos y 2 para menores forman parte del lote de 76 unidades que la consejería de Bienestar Social ha entregado a 28 municipios de Canarias.

El objetivo es seguir avanzando en la plena inclusión de la ciudadanía con movilidad reducida a través, en este caso, del baño adaptado.

Servicio para 28 municipios canarios

El Servicio de Baño Adaptado del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que gestiona Cruz Roja Española, atiende a cerca de 150 personas, entre usuarios directos e indirectos. El perfil de las personas atendidas refleja un 76 % de mujeres y 24% a hombres.

Del mismo modo, atendiendo a la discapacidad, la mitad de los usuarios presentan una discapacidad física, seguida por intelectual (30%), intelectual-física (10%) y otras discapacidades (10%).

Santa Cruz de Tenerife tendrá 5 nuevas sillas para personas de movilidad reducida / Imagen cedida por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó como “una nueva demostración del compromiso de este Ayuntamiento con las personas con movilidad reducida, que se demuestra con la eliminación de barreras y la mejora de la inclusión social de este colectivo”.

Por otro lado, la directora general de Discapacidad en Canarias, Dulce Gutiérrez, señaló que “la entrega de estas sillas anfibias forma parte de un proyecto muy amplio con el que hemos dotado a 28 municipios canarios de 76 dispositivos adaptados».