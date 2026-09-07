El programa de La Radio Canaria, que se emite a las 22:00 horas, cuestiona de la mano de Rosa Vidal la idea de que no necesitamos a nadie para ser felices

‘Siempre nos quedará París’ dedica una nueva entrega a cuestionar el mito de la autosuficiencia emocional y la idea de que no necesitamos a nadie para ser felices. El espacio, dirigido y presentado por la periodista Rosa Vidal, aborda la necesidad humana de establecer vínculos, sentirse parte de una comunidad y contar con los demás, desde la vulnerabilidad del recién nacido hasta las relaciones que construimos en la edad adulta. El nuevo episodio se emite hoy, lunes 7 de septiembre, a partir de las 22:00 horas.

Con el título ‘La gran mentira de la autosuficiencia: ¿realmente no necesitamos a nadie?’, el programa de La Radio Canaria pone el foco en uno de los mantras más extendidos de nuestro tiempo: “No necesitas a nadie” o “todo lo que necesitas para ser feliz está dentro de ti”. La conductora del programa propone un recorrido que parte de la vulnerabilidad del recién nacido y llega hasta la necesidad de pertenencia del adulto, para reivindicar la interdependencia como forma más sana de vivir: “Puedo conmigo, pero también necesito a los demás. Soy responsable de mi bienestar, pero no tengo que vivir aislado”.

“Vivimos permanentemente conectados y, sin embargo, hablamos cada vez más de soledad. Tener contactos no significa tener vínculos. Y recibir mensajes no significa sentirse escuchado”, señala la periodista en este episodio, en la que aborda el equilibrio entre la dependencia emocional y la autosuficiencia extrema.

“Siempre nos quedará París” es un espacio de autor, íntimo y reflexivo, donde Rosa Vidal abre un diálogo con el espectador sobre emociones, vínculos, expectativas y crecimiento personal. Cada lunes, el programa constata la firme apuesta de Radio Televisión Canaria por reivindicar la importancia de cuidar la salud mental con la misma atención que se presta a la salud física.