El acto de conciliación entre Miguel Ángel Revilla y Juan Carlos I se ha celebrado este viernes en un juzgado santanderino

El expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla atiende a la prensa este viernes, tras finalizar el acto de conciliación con el rey Juan Carlos I celebrado en un juzgado santanderino. EFE/Pedro Puente

El expresidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado este viernes, en el acto de conciliación con el rey Juan Carlos I celebrado en un juzgado santanderino, que no se retracta de las palabras por las que el emérito le exige una rectificación y 50.000 euros al considerarlas «injuriosas y calumniosas».

Tal y como se esperaba, el expresidente y secretario general del PRC ha acudido esta cita judicial acompañado por su letrado, José María Fuster-Fabra, mientras que Juan Carlos I, que esta semana se encuentra en la localidad pontevedresa de Sanxenxo por una competición de vela, no ha comparecido y ha estado representado por su abogada.

Sin acuerdo

Durante el acto, que ha terminado sin acuerdo, la defensa de Revilla ha argumentado que su cliente «no puede decir que ha mentido», porque lo que hizo fue «vertir una serie de opiniones críticas» en base a «unos hechos de los que es evidente que él no tiene conocimiento por sí mismo», sino por medios de comunicación.

La abogada de don Juan Carlos, Gualadupe Sánchez, ha alegado que las informaciones periodísticas «no son sentencias judiciales» y cree que las declaraciones de Revilla «carecen absolutamente de base fáctica». «No todo vale en la contienda política», ha recalcado.

El acto, que ha durado menos de 15 minutos, está previsto en la ley para alcanzar un acuerdo con el fin de evitar un pleito.

Al no llegarse a una conformidad, la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander dictará un decreto donde hará constar que el acto se celebró sin avenencia, acordándose el archivo definitivo de las actuaciones.

Fuentes judiciales han señalado que dependerá de la parte demandante iniciar un nuevo proceso.

«La verdad no es un concepto objetivo»

Según el abogado de Revilla, su cliente «puede pensar que su majestad fue un evasor fiscal, porque muchos medios de comunicación lo publicaron». «Él arranca de una fuente de conocimiento», ha explicado Fuster-Fabra, quien recuerda que, por definición, mentir es decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa.

«Revilla, personaje público, habla de otro personaje público donde hay un interés publico», ha enfatizado, y ha añadido que toda la jurisprudencia señala que en los personajes públicos «el nivel de crítica es mucho mayor» y «la verdad no es un concepto objetivo».

También ha subrayado que el emérito «no interpuso demanda alguna» contra los medios de comunicación que publicaron informaciones sobre él, en las que se alude a fuentes oficiales como a la Fiscalía Anticorrupción. «La fuente de conocimiento es real, él (Revilla) puede razonablemente creer y pensar que lo que se dice es verdad», ha insistido.

«Una finalidad más mediática que jurídica»

Guadalupe Sánchez, en representación de Juan Carlos I, ha considerado que las palabras del letrado tienen «una finalidad más mediática que jurídica».

Ha aludido a un reciente auto del Tribunal Supremo que inadmite y archiva una querella interpuesta contra el rey emérito en el que se hace referencia a la ausencia de base fáctica y que «pone de manifiesto que los hechos objeto de la querella no son constitutivos de delito alguno».

La letrada ha señalado que Revilla goza de «mayores prerrogativas parlamentarias» que Juan Carlos I, lo que ha llevado al expresidente cántabro y diputado regional a solicitar la palabra para explicar que él no es aforado, ya que en Cantabria se suprimió este privilegio, a voluntad suya y del PRC, ha reivindicado.

«Por eso estoy aquí y estaré luego en el juzgado que me toque. No soy ningún privilegiado con relación al rey. Soy un ciudadano de a pie que no tiene ningún privilegio», ha agregado, ante lo que la abogada, que tras la vista no ha hecho más declaraciones a los periodistas, ha contestado que espera «que su letrado le aclare lo que es la inviolabilidad».