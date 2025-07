El director de los Enanos, Alonso Lugo, nos adelanta algo de lo que se verá esta noche sobre el escenario de las Fiestas Lustrales de La Palma y repasamos la evolución de este símbolo de la isla

Hablar con Alonso Lugo es hablar con la historia de los Enanos de La Palma. Lleva desde 1995 siendo el director de este símbolo de la Isla Bonita. Pero su vínculo con la fiesta comenzó mucho antes, cuando no era una espectáculo televisado, sino una expresión cultural que se vivía solo en la calle. «Tenía 10 años. Como todo niño me encandiló y me entusiasmé con los Enanos. Entonces me metí en la caseta a poner ropa, a ayudar… En aquella época no era como ahora, no había tanta formalidad», nos explica a pocas horas de que comience uno de los días más importantes de los palmeros.

Nos cuenta más sobre cómo ha ido evolucionando esta fiesta hasta hoy y desvelamos alguno de los secretos de lo que se representará durante casi 24 horas por estos hombres y, por primera vez, dos mujeres, sobre el escenario y por las calles de Santa Cruz de La Palma.

Alonso Lugo, director de los Enanos de La Palma

Ayudante, casetero, bailarín y director

«Ayudaba a los caseteros (las personas que están en la caseta y ayuda a los Enanos en la transformación) a la hora de vestirlos, a buscar la soguilla para amarrarla a la cintura… Los Enanos se empezaban a vestir desde por la mañana y por la tarde bailaban», recuerda Lugo.

No tendría más de 10 años y ya estaba alrededor de los Enanos. La esencia siempre es la misma, pero muchas cosas han cambiado desde aquellos días. «Entonces bailaban dos o tres minutos y enseguida entraban para la caseta, no había condición física», compara el director con esta Bajada en la que llevan desde noviembre ensayando tres veces en semana. El jueves de Semana Grande están más de 12 horas danzando. Por eso, los bailarines son elegidos en un casting en el que se les hacen pruebas de atletas. De hecho, muchos son corredores de la Transvulcania.

Alonso Lugo como bailarín en los años 80

«Yo ya desde ese entonces estaba implicado. Después ya fui casetero oficial. Ahí se trabaja muchísimo. Es un trabajo opaco, que no se ve. Pero sin los caseteros no hay nada, explica Lugo en un homenaje a una figura silenciosa pero imprescindible en esta fiesta.

Después se convirtió en un Enano de más de dos metros. «Después los bailé yo. En el 80 y 85. Los bailé y vino el Rey porque fue el centenario». Fue un momento muy especial porque, como recuerda, él se acercó al monarca y le dio las tradicionales patadas. Intervino la seguridad real y Juan Carlos I habló con él después para conocerlo.

Alonso Lugo (Enano 12.) en el centenario de esta fiesta a la que acudió el Rey Juan Carlos I

Es una de las anécdotas que atesora después de toda una vida implicado con los Enanos. Solo hubo un paréntesis en este vínculo y fue con la paternidad: «yo tuve a mis cuatro hijos seguidos y estaba con los niños pequeños y ya en la siguiente bajada no me presenté».

Alonso Lugo vestido de peregrino con dos de sus dos hijos, Alonso y Alejandro

Los Enanos de su generación continuaron y en un momento dado lo van a buscar. «Me conocían a mí como Enano y como casetero. Los del grupo con el que yo ensayaba siguieron, y con la persona que les estaba preparando no sé qué problema tuvieron, que no querían que los prepara él y me vinieron a buscar para que los preparase, te estoy hablando desde 1995. Y desde esa bajada hasta ahora».

Son exactamente 30 años como director de la fiesta más importante de La Palma. Ha vivido de todo en estos años, pero sin duda, uno de los momentos más inusuales fue el pasado 2020, cuando, con todo preparado, se suspendió la función… aunque no el baile.

2020

Todo en los Enanos está rodeado de misterio y secretismo. Cualquier movimiento que hagan tiene una enorme repercusión. Por eso, en 2020 salieron a la calle para disfrute y homenaje de los palmeros sin ningún anuncio previo.

«Para la del COVID estaba todo preparado. Iban a salir de alquimistas. Teníamos la letra de la canción, ya estábamos ensayando… Y al final se suspendió. Pero te diré que nosotros salimos. El día 10 nos reunimos todos los Enanos y salimos. Estuvimos por la calle en todos los puestos donde se paraban para bailar», nos desvela. «Parábamos, cantábamos una canción de distintas fechas de los Enanos y después de referente al texto que tenían los alquimistas, se leía algo. Nosotros no dijimos nada de que los Enanos íbamos a salir a la calle. Imagínate la gente. Todo lo que hemos hecho lo hemos hecho de incógnito», relata Lugo.

Los Enanos vestidos de calle en 2020

Quitando este paréntesis, los Enanos no bailan desde 2015. Por eso, este año es muy especial para ellos. Son el mismo grupo que se eligió para esa fecha, entre los que, por primera vez, se encuentran dos mujeres. «Prepararla este año ha sido diferente y tiene algo especial», reconoce antes de desvelarnos algunos de los secretos que veremos este jueves de Semana Grande.

2025, año de primeras, y tal vez, últimas veces

Estos Enanos se suben al escenario con algo que nunca antes habían llevado: la bendición. «El otro día fuimos a Las Nieves porque el cura nos quería dar las bendiciones para la protección de los Enanos. Fuimos de incógnito, después de misa fuimos sin decir nada. Nadie se enteró porque si no la iglesia se llena. Eso no se hace normalmente. Ha sido algo excepcional«, nos cuenta.

Es una de las novedades de esta edición, que el director vive con especial intensidad no solo porque hace diez años que no se celebra, sino porque tal vez sea la última en la que participe. «Igual será la última, ya estoy bastante quemado». Es solo una interrogación porque asegura que no es la primera vez que se lo plantea, por eso dice que esta decisión es «igual, no lo sé. Yo nunca quiero entrar y siempre me vienen a buscar. Hay mucha responsabilidad. Tiene una dimensión demasiado grande. He tenido la suerte de que me he quedado con este grupo. A mí me quieren con locura, con locura», confiesa emocionado.

Esos Enanos bailarán este jueves figuras nuevas y estarán más tiempo en cada función: «estamos hablando de media hora, casi el doble«, nos confiesa. Para hacer frente a estos retos cuenta con un grupo de bailarines inigualables. «Tenemos al grupo de Enanos más importante y más fuerte que he tenido en toda la historia. Es un grupo impresionante. Son 18 nuevos y 12 veteranos, pero han hecho una piña. Cada ensayo se lo han tomado en serio», dice.

Para cada una de las personas que se convierten en Enanos en la Bajada hay un cambio transformador, nos relata. «A quienes participan les cambia la vida porque pasan de llamarse Pepito para ser Pepito el que bailó los Enanos». «Los Enanos para La Palma son una religión. Va más allá de una religión. La Bajada de la Virgen es la Virgen y los Enanos y no sé qué orden decir«, reconoce.

Para niños de 3 a 80 años

Finalizamos esta entrevista con un recuerdo que lo dice todo sobre Alonso Lugo, su compromiso con esta cita y la responsabilidad que supone.

«Fuimos al Cabildo y les entregaron unas medallas a los Enanos que las van a llevar esta noche, las hizo Ferreiro. Son preciosas. Por primera vez en la historia fue a puerta cerrada. Nos recibió el Presidente del Cabildo. Hablaron los portavoces y después me señalaron a mí para que dijera algo. Yo empecé a hablar como te estoy hablando a ti porque yo soy una persona muy discreta, no me gustan estas cosas. Los chicos estaban allí y estaban orgullosos. Y yo dije que los Enanos tienen un público muy estricto, son para los niños de 3 a 80 años. Recibí una ovación tremenda que no sabía qué hacer».

Así se viven los Enanos en el corazón de un hombre que lleva toda la vida vinculado a esta fiesta, con amor por lo que hace y con el objetivo siempre presente de que los Enanos sean por y para la gente, para generar la magia y la ilusión que cada cinco años pone a la Isla Bonita en el centro de todo.