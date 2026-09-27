Los socialdemócratas comenzará conversaciones con La Izquierda y Los Verdes para intentar formar gobierno en Berlín

El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) ha acordado participar en las conversaciones exploratorias propuestas por La Izquierda y Los Verdes para formar un gobierno tripartito en la ciudad-estado de Berlín tras los resultados de las elecciones del pasado 20 de septiembre en las que La Izquierda fue la formación más votada.

Banderas de Alemania y de Berlín (archivo)

– Michael Kuenne / Zuma Press / Europa Press

El Comité Ejecutivo del SPD de Berlín ha accedido este sábado a estas conversaciones, con lo que los tres partidos habrían aprobado ya la apertura de estas negociaciones, según recoge la televisión pública alemana ARD.

El SPD estará representado por cinco negociadores, entre los que están Bettina Koenig, Steffen Krach, Derya Caglar, además de otros dos represntantes que podrían variar para dar cabida a expertos en temas concretos.

Desde Los Verdes han comenzado ya a poner condiciones, como que La Izquierda no asuma carteras como Interior o Justicia y su presidenta, Franziska Brantner, ha mencionado casos de vínculos entre este partido con el crimen organizado o que apoyan al Movimiento de Resistencia Islámica palestino, Hamás. Es una referencia a Ferat Kocak, un miembro de La Izquierda relacionado con el clan Remmo o con Ibrahim Ibrahim, quien supuestamente apoya el terrorismo.

La Izquierda fue la formación más votada en las elecciones berlinesas con un 25,7% de votos y con una campaña centrada en las propuestas sobre vivienda.