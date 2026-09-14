Álvaro de Luna, Leire Martínez y Danny Romero compartieron escenario con referentes de la música urbana y una amplia representación del talento canario en el Summer Pop Tenerife

Summer Pop Tenerife despide el verano ante miles de personas. Prensa Macaronesia

Summer Pop Tenerife despidió este domingo el verano ante miles de personas en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, con una jornada dedicada a los grandes éxitos del pop y la música urbana.

La primera edición del festival reunió a artistas consolidados, referentes de la nueva escena urbana y voces emergentes de Canarias, en una programación diseñada para conectar con diferentes públicos y generaciones. La cita puso el broche final a un fin de semana en el que alrededor de 10.000 personas participaron en Summer Pop Tenerife y Noctámbula, dos propuestas impulsadas por Encaro Factory.

El cartel contó con las actuaciones de Álvaro de Luna, Leire Martínez, Danny Romero, Ruslana, Lucho RK, La Pantera y Locoplaya, entre otros artistas. También tuvieron protagonismo los proyectos canarios Lewis Potter, Playacoco, Melania, Mel Ömana, Postcode, Fátima Falcón y Dellacruz, que mostraron la diversidad de estilos de la nueva música de las islas.

Combina música, ocio y diferentes espacios de entretenimiento

Tony Aguilar fue el encargado de conducir la jornada y enlazar las actuaciones, mientras el público pudo disfrutar también de una zona gastronómica, terraza, espacio de videojuegos, áreas de descanso y diferentes actividades repartidas por el recinto.

Summer Pop Tenerife completó así un fin de semana que movilizó a un millar de profesionales vinculados a la producción, montaje, seguridad, restauración, comunicación, atención al público y logística.

El festival, producido por Noctámbula Arts & Music y recomendado por LOS40, LOS40 Urban y Click & Roll, apostó por un formato alejado de la masificación y centrado en combinar música, ocio y diferentes espacios de entretenimiento. La cita cerró la programación con una propuesta que reunió grandes éxitos del pop español y el impulso de la música urbana creada en Canarias.