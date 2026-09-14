El festival TEMUDAS ofrecerá 31 espectáculos entre el jueves y el domingo, con trece estrenos en Canarias y acceso gratuito a la mayoría de las propuestas

TEMUDAS estrena los escenarios del entorno de Santa Catalina. Ayuntamiento LPGC

El Festival de Teatro, Música y Danza TEMUDAS afronta su primera semana de programación en el entorno de Santa Catalina tras inaugurar su 30.ª edición con el Ballet Nacional de España en el Teatro Pérez Galdós.

Entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre, la cita reunirá 31 de las 54 producciones del programa, con espectáculos de danza, teatro, circo e híbridos entre disciplinas distribuidos en hasta doce espacios del recinto. El acceso será gratuito, salvo en aquellas propuestas que requieran retirar previamente entradas por limitaciones de aforo.

La programación arrancará el jueves con propuestas como ‘JuanCaballo’, de la compañía madrileña Juan Berlanga, reconocida este año con el Premio Max al mejor intérprete masculino, y ‘La piedra de madera’, de la catalana EIA, distinguida en la Mostra d’Igualada.

‘A cielo abierto’ en el Museo Elder

También llegarán ‘Domte’, de Nacho Flores; ‘Maletas de tierra’, de Visitants; ‘Mover montañas’, de Alberto Velasco; ‘Le nid’, de la francesa Adhok, y ‘Sísifos’, de Uparte. El viernes se incorporarán nuevos montajes como ‘Desiderata. El hospital para libros’, de Mama Crea; ‘Artilusio’, de Markeliñe; ‘Famulus 4.0’, de Iron Skulls; ‘Sacred’, de La Glo Circo; ‘Prometeo’, de Otra Danza, y ‘Babel’, de Xarxa Teatre.

Además de la programación escénica, TEMUDAS celebrará del 16 al 18 de septiembre las terceras jornadas profesionales ‘A cielo abierto’ en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología.

Bajo el lema ‘La cultura en movimiento’, el encuentro abordará cuestiones como la irrupción de la inteligencia artificial en las artes escénicas, la gestión de espacios públicos, el Estatuto del Artista y las oportunidades vinculadas a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura. El festival también ha organizado un taller con el coreógrafo Alberto Velasco, cuyo aforo ya se ha completado.