La Villa y Puerto rinde homenaje a su patrón y al de la isla de La Palma, cuya denominación histórica es ‘San Miguel de La Palma’

Tazacorte celebra hoy en La Palma el día grande de sus fiestas en honor a San Miguel Arcángel, patrón de la Villa y Puerto y también de la isla. Aunque San Miguel no es Fiesta Insular, la denominación histórica de La Palma es ‘San Miguel de La Palma’, una vinculación que mantiene su presencia en las celebraciones de la isla.

Informan: Magaly Cáceres / Braulio Carmona

La jornada ha tenido como uno de sus actos principales la eucaristía celebrada en la Iglesia de San Miguel Arcángel, una parroquia que data del siglo XVI. La ceremonia ha contado con la intervención del obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Alberto Santiago, y con la tradicional ofrenda y súplica a San Miguel del presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez.

La reconstrucción y las personas, en la ofrenda

Como en anteriores ocasiones, la petición del presidente del Cabildo se ha centrado en la reconstrucción de la isla y en las personas, dentro de una celebración que ha reunido a numerosos vecinos y visitantes.

La misa ha contado además con la participación de la Coral Nuestra Señora del Pino de El Paso, que se ha encargado de poner música a una eucaristía que, como es habitual en esta jornada, ha sido multitudinaria.

Esta tarde, procesión por las calles de Tazacorte

Los actos religiosos continuarán esta tarde con una nueva eucaristía y la posterior procesión de la imagen de San Miguel Arcángel por las principales calles de la Villa.

De esta forma, Tazacorte mantiene una de sus celebraciones religiosas más arraigadas y vuelve a rendir homenaje a San Miguel, patrón de la Villa y Puerto y figura vinculada históricamente a la identidad de La Palma.