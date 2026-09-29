El Observatorio Internacional asegura que la oferta para instalar el telescopio en el Roque de los Muchachos fue “innovadora y sólida” y atribuye la decisión a la complejidad financiera del proyecto

El Observatorio Internacional TMT ha querido aclarar los motivos que llevaron a sus socios a no aceptar la propuesta de financiación planteada por España para instalar el Telescopio de Treinta Metros en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, y ha recalcado que la decisión “no refleja ninguna deficiencia en el trabajo del equipo español”.

Observatorio del Roque de Los Muchachos nevado, en La Palma/ IAC Roque de Los Muchachos.

En unas declaraciones de su director ejecutivo, Robert Kirshner, la organización asegura que la propuesta española fue analizada de forma “exhaustiva y cuidadosa” y la califica de “innovadora y sólida”. El pronunciamiento llega después de la carta remitida el pasado 18 de septiembre a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en la que se rechazaba la ubicaciónd e La Palma.

Razones del rechazo

Kirshner insiste en que las dificultades que impidieron aceptar la propuesta estaban vinculadas a la propia complejidad internacional del proyecto. “Financiar un proyecto de la escala del TMT en varios países y con una vida útil de 50 años es complejo. Esos eran nuestros desafíos a resolver, no los de España”, señala.

El responsable del Observatorio Internacional TMT explica además que durante varios meses sus equipos trabajaron con los representantes españoles en aspectos relacionados con la ingeniería, los costes y el calendario que habría requerido la instalación del telescopio en el Observatorio del Roque de los Muchachos.

La organización agradece expresamente la implicación de la ministra Morant; de la secretaria general Eva Ortega Paíno; del director general del CDTI, José Moisés Martín Carretero; y del director del Instituto de Astrofísica de Canarias, Valentín Martínez Pillet, así como del Ministerio, el CDTI, el Banco Europeo de Inversiones y el Instituto de Crédito Oficial.

Rigor, creatividad y buena fe

Según Kirshner, los representantes españoles trabajaron durante todo el proceso “con rigor, creatividad y buena fe”, atendiendo las preocupaciones planteadas por los socios del TMT y buscando fórmulas para tratar de resolverlas. También agradece el apoyo mostrado por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma.

El TMT subraya igualmente que el resultado del proceso no altera su valoración sobre la capacidad científica de España ni sobre La Palma. La organización mantiene su reconocimiento a la “excelencia científica” del Observatorio del Roque de los Muchachos y al prestigio internacional del Instituto de Astrofísica de Canarias.

Actualmente, el TMT no contempla el Roque de los Muchachos como ubicación del telescopio y continúa trabajando para desarrollar el proyecto en su emplazamiento inicialmente previsto en Hawái. Pese a ello, Kirshner asegura que la organización valora su relación con España y se muestra dispuesta a mantener abierto el diálogo sobre futuras colaboraciones científicas.