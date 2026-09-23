Televisión Canaria aborda las listas de espera en la sanidad pública en una nueva entrega de ‘La Retranca’

El espacio de análisis de la cadena autonómica que se emite este jueves a las 22:30 horas contará con testimonios de pacientes y representantes del sector

Televisión Canaria ofrece este jueves 24 de septiembre, a las 22:30 horas, un nuevo episodio en directo del programa ‘La Retranca‘. El espacio conducido por Mayer Trujillo y Marta Rodríguez pondrá sobre la mesa de debate la situación actual de la sanidad pública en el Archipiélago, analizando los últimos datos de las listas de espera quirúrgicas y el conflicto laboral del sector médico. La entrega contará con los testimonios de pacientes afectados por los retrasos e incluirá una entrevista con Levy Cabrera, secretario general del Sindicato Médico Canario.

El análisis del ámbito sanitario incluirá la participación del diputado de Nueva Canarias y enfermero de profesión, Yone Caraballo. Asimismo, la mesa de debate de esta semana reunirá a los periodistas Juan García Luján y Janire Alfaya, a la analista Melisa Rodríguez y al presidente de Drago Canarias, Alberto Rodríguez.

Maternidad en el deporte de élite

Además, el programa tratará el reciente acuerdo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para ofrecer la congelación de óvulos a las jugadoras de la Selección Española. La medida, orientada a permitir la maternidad sin interrumpir las carreras deportivas, ha generado posturas contrapuestas entre deportistas de élite como la atleta Ana Peleteiro, quien reclama medidas de conciliación. El debate aportará los testimonios de las jugadoras del Costa Adeje Tenerife y la visión técnica de un profesional de la embriología.

El programa analizará el acuerdo de la RFEF para ofrecer este tratamiento a las futbolistas de la Selección y no interrumpir sus carreras. En la imagen, Mayer Trujillo y Marta Rodríguez.

Panorama político nacional

Durante los 90 minutos de emisión en directo ‘La Retranca’ también repasará los principales asuntos de la actualidad política nacional, prestando atención a la situación en Ceuta y al desarrollo de la Asamblea General de la ONU con la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El espacio se podrá seguir en directo en Televisión Canaria, en el canal de YouTube de la cadena, en La Radio Canaria y a través de los perfiles oficiales del programa en redes sociales: Instagram (@la_retranca_), X (@LaRetrancaTVC) y TikTok (@la.retranca).