El Cabildo aumenta la partida global de subvenciones a 700.000 euros para garantizar la equidad entre todas las protectoras de la isla

El Cabildo de Tenerife ha aclarado este miércoles su nueva política de financiación para los centros de acogida de animales de la isla. La corporación insular ha anunciado que no ha ordenado ni va a permitir que cese la actividad de ningún albergue.

Tenerife hará una convocatoria competitiva para albergues de animales y no ayudas directas / Cabildo de Tenerife

El cambio principal radica en el procedimiento administrativo, que pasará de otorgar subvenciones nominativas directas a realizar una convocatoria competitiva entre todas las entidades del sector.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, ha asegurado que la institución pondrá todos los medios necesarios para garantizar la estabilidad de cualquier núcleo zoológico.

El caso del albergue de Ravelo

Esta decisión afecta directamente a la situación del albergue situado en Ravelo, en el municipio de El Sauzal, gestionado por la protectora Adepac. Hasta ahora, esta entidad recibía una subvención directa de 250.000 euros, una medida establecida por el anterior gobierno insular.

Sin embargo, este modelo recibió alegaciones el año pasado por parte de otras protectoras de la isla, que consideraban que existía un agravio comparativo.

El Cabildo explica que tiene la obligación de reconducir esta situación a la legalidad mediante una convocatoria que garantice la libre concurrencia, tal y como han solicitado las propias entidades.

Más fondos para el reparto

Para compensar este cambio de modelo, el Cabildo ha decidido incrementar notablemente la partida destinada a las subvenciones de concurrencia competitiva. El presupuesto, que hasta este año era de 400.000 euros para todas las protectoras, ascenderá ahora a los 700.000 euros.

El objetivo es que tanto Adepac como el resto de asociaciones dispongan de apoyo económico suficiente para su normal funcionamiento, pero bajo criterios de transparencia y equidad.

Transparencia y consenso

El consejero insular de Bienestar Animal, Valentín González, ha insistido en que no se retira ninguna ayuda, sino que simplemente se modifica el acceso a la financiación. González ha destacado que esta información ya fue compartida con el Consejo Insular de Bienestar Animal, donde tiene representación Adepac, sin que nadie mostrara disconformidad en su momento.

Asimismo, ha reiterado la voluntad del Cabildo de apostar por la creación de una red insular de centros que atienda de forma óptima las necesidades de los municipios.

Presupuesto histórico de un millón de euros

Por primera vez en su historia, el Cabildo de Tenerife ha incluido una partida presupuestaria específica de un millón de euros para el bienestar animal. Además de las subvenciones a las protectoras, este fondo financiará otras medidas clave.

Entre ellas destaca la puesta en marcha del programa de identificación ZOOCAN, que será gratuito para los municipios de menos de 20.000 habitantes. También se incluye un programa de esterilización de colonias felinas, dotado con 275.000 euros gracias a un convenio con el Colegio de Veterinarios, y diversas campañas contra el abandono.